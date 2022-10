L’Alto Adige dà l’addio a Cristina Gianotti, ricordi e cordoglio

giovedì, 6 ottobre 2022

Brunico (Bolzano) – E’ scomparsa Cristina Gianotti, 85 anni, storica presidente della Consulta comunale degli anziani di Brunico (Bolzano), figura di spicco in Alto Adige, insignita della Croce al Merito del Tirolo in occasione dell’ultima cerimonia di premiazione il 15 agosto scorso.