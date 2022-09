Lago d’Iseo: dal 3 ottobre aumentano i biglietti ordinari sui battelli, invariati gli abbonamenti

giovedì, 15 settembre 2022

Costa Volpino (Bergamo) – Nuove tariffe in vigore dal 3 ottobre con l’orario invernale sui battelli della Navigazione lago d’Iseo. L’aumento deciso dall’Autorità di bacino sarà solo per i soli biglietti ordinari, nessun incremento per pendolari, lavoratori, studenti e residenti di Monte Isola (Brescia).

AUMENTO BIGLIETTI ORDINARI – Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, informa che da lunedì 3 ottobre aumenteranno le tariffe dei biglietti ordinari a seguito della decisione assunta il 30 agosto 2022 dall’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Endine, e Moro.

L’aumento delle tariffe non interessa tutti i titoli di viaggio, infatti non subiranno incrementi gli “abbonamenti ordinari” normalmente impiegati da studenti, lavoratori e pendolari ed i “titoli di viaggio preferenziali” utilizzati dai residenti di Monte Isola. Gli aumenti interesseranno esclusivamente i “biglietti ordinari”.

Con esclusione di abbonamenti e tariffe preferenziali che non subiranno variazioni, il costo dei biglietti ordinari registra un incremento massimo pari al 14%, percentuale elaborata in osservanza del regolamento regionale che tiene conto, tra le altre cose, del coefficiente dell’inflazione e dei risultati del servizio svolto della società.

Considerando tutti i titoli di viaggio emessi da Navigazione, l’incremento medio del costo degli stessi risulta pari al 5%.

Va inoltre sottolineato che nonostante il regolamento regionale fissi la data degli incrementi dal 1° settembre, si è disposto che questi scattassero con l’orario invernale in vigore dal prossimo 3 ottobre, mantenendo in tal modo le tariffe vigenti sino al termine della stagione autunnale.

Le nuove tariffe, nei prossimi mesi, avranno un limitato impatto sugli utenti diretti a Monte Isola perché la concomitante riduzione dell’imposta di sbarco, definita dal Comune di Monte Isola a partire dal 1° ottobre, va a compensare gran parte dell’incremento del biglietto ordinario.

LE DICHIARAZIONI – Sulle novità tariffarie il presidente di Autorità di bacino, Alessio Rinaldi, ha dichiarato: “Navigazione Lago d’Iseo adegua il costo dei titoli di viaggio salvaguardando i possessori di abbonamenti ordinari e a tariffa preferenziale. L’attenzione di riguardo verso i fruitori regolari del servizio, in quanto studenti, lavoratori o pendolari, interviene nonostante il severo incremento dei costi energetici che potrebbe avere un impatto sull’esercizio 2022 che comunque sarà valutato”, mentre il presidente della Navigazione, Giuseppe Faccanoni, ha sottolineato: “L’incremento delle tariffe e la relativa tempistica di adozione fanno seguito alla decisione di adeguamento dei costi del trasporto pubblico locale definito dagli enti preposti in un quadro di progressivo deterioramento dei principali indici di valutazione relativi al bilancio 2021 su cui hanno pesato gli effetti della pandemia”.

Le nuove tariffe sono consultabili presso le biglietterie di terra e le rivendite autorizzate, sulle bacheche, sulla pagina “tariffe” del sito internet www.navigazionelagoiseo.it. Per info aggiornate sulle corse e sull’acquisto dei biglietti online si invita a consultare sempre il sito di navigazione Lago d’Iseo: https://navigazionelagoiseo.it.