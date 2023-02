L’acqua non è potabile, disagi per gli abitanti di Niardo

mercoledì, 15 febbraio 2023

Niardo (Brescia) – Proseguono i problemi di fornitura dell’acqua potabile a Niardo (Brescia). I lavori sul Cobello, avviati dopo l’alluvione dello scorso luglio, hanno effetti anche sulle sorgenti e di conseguenza sulla potabilità dell’acqua.

Il sindaco Carlo Sacristani ha firmato un’ordinanza – numero 3 del 2023 – in cui pone il divieto di utilizzo dell’acqua dell’acquedotto comunale per uso potabile e alimentare, ma anche igienico-sanitario. La società Servizi idrici di Valle Camonica è al lavoro per fornire l’acqua nelle abitazioni senza però riuscire a garantirne la potabilità, l’acqua viene portata in paese con una cisterna in via degli Alpini e – come indicato nell’ordinanza del sindaco – gli abitanti di Niardo possono utilizzare i punti acqua di Breno e Braone, oltre a ricevere forniture di pacchi d’acqua in municipio. I disagi cesseranno con i lavori sul Cobello e il ripristino dei sottoservizi.