La Wine Media Conference per la prima volta in Europa e sul Garda

martedì, 19 luglio 2022

Brescia – La Wine Media Conference per la prima volta in Europa: ha scelto la Lombardia. Riconoscimento straordinario per il vino lombardo, ottenuto grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia, Ascovilo e gli organizzatori. La Wine Media Conference, fondata nel 2008, è un evento mondiale dedicato al settore del vino che riunisce ogni anno wine blogger, giornalisti di settore, wine media tradizionali, influencer dei social media e operatori di settore, in particolare statunitensi. Viene organizzata ogni anno in una location diversa. Nel 2022, dal 27 settembre al 3 ottobre gli organizzatori hanno scelto la Lombardia e più precisamente la sponda lombarda del Lago di Garda.

“Wine Media è la prima volta in Europa, proprio nella nostra Lombardia, un evento mondiale come la Wine Media Conference – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana -. La comunicazione, al giorno d’oggi, è un settore di grande rilevanza. L’attrattività a 360 di Regione Lombardia e la reputazione dei prodotti “Made in Italy” vanno ulteriormente valorizzati e grazie anche a manifestazioni di questo tipo, si può consolidare e rafforzare l’immagine del nostro territorio e delle sue innumerevoli eccellenze a livello internazionale”. “I vini lombardi e i territori che rappresentano saranno al centro del mondo. Una occasione che sapremo sfruttare nel migliore dei modi. – ha aggiunto Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – La Lombardia è terra di grandi prodotti. Dobbiamo imparare a comunicare meglio ciò che facciamo anche attraverso i racconti di testimonial ed esperti del settore che sappiano informare e influenzare i consumatori”. “Sono contenta di questo risultato per la nostra associazione, Ascovilo, perché premia il desiderio di fare insieme una azione di promozione dei vini di Lombardia. Una promozione molto più efficace di quanto possa fare un consorzio da solo” ha aggiunto il presidente di Ascovilo, Giovanna Prandini.