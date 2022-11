La vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti si è dimessa

mercoledì, 2 novembre 2022

Milano – La vicepresidente di Regione Lombardia, con delega al Welfare, Letizia Moratti (prima a destra con Fontana a Bertolaso) si è dimessa. Ha rotto gli indugi e comunicato la sua decisione venendo meno il rapporto di fiducia con il presidente Fontana. Sono ora a rischio gli incontri già programma in questa settimana, tra cui quello in Valle Camonica a Breno e Ponte di Legno (Brescia) per l’inaugurazione della casa di comunità.

Le motivazioni di Letizia Moratti: “Un forte segnale rispetto alle lentezze e alle difficoltà nell’azione di questa amministrazione, che a mio avviso non risponde più all’interesse dei cittadini lombardi”. Prima di comunicare questa decisione la vicepresidente Moratti ha riferito dio aver atteso l’esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo governo “per rispetto dei cittadini, in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese”.

Le dimissioni sono legate ai difficili rapporti tra lei e il centrodestra e con il presidente Attilio Fontana. Questa decisione è il segnale che Letizia Moratti potrebbe candidarsi in Regione Lombardia nel 2023 con altre forze politiche diverse dalla coalizione del centrodestra.

Immediata la risposta del Governatore Fontana: “I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, oggi a Roma per una serie di incontri sul tema dell’Autonomia, dopo aver appreso la notizia delle dimissioni di Letizia Moratti.

“È sorprendente – prosegue il governatore – che l’assessore al Welfare dichiari oggi che l’azione della Giunta non sia sufficiente. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi. Ciò che però conta oggi è che l’eccellente lavoro sulla campagna vaccinale e sul recupero delle prestazioni frenate dal Covid, non può fermarsi. Su questo sono impegnati i direttori generali di tutte le Ats e Asst della Regione ed è necessario non perdere nemmeno un attimo”.

“Procediamo – conclude il presidente Fontana – immediatamente alla nomina di un assessore al Welfare che si occupi – senza distrazioni politiche – esclusivamente dei bisogni dei cittadini a partire dagli interventi sulle liste di attesa. Per questo, dopo aver informato i leader del centrodestra, ho deciso di affidare la delega del Welfare al dottor Guido Bertolaso, protagonista della campagna vaccinale in Lombardia e profondo conoscitore della macchina operativa della sanità lombarda”.