sabato, 10 dicembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – La tradizione natalizia si rinnova nella pasticceria “La Dolce Vita” di Darfo Boario Terme (Brescia), dove in questi giorni nel laboratorio di via De Gasperi si stanno preparando panettoni, pandori e torroni.

Per le imminenti festività la pasticceria “La Dolce Vita” dei fratelli Massimo e Daniele Gelfi registra prenotazioni oltre che da clienti locali anche da parte di turisti presenti in valle. “I nostri prodotti – spiega Massimo Gelfi che segue passo dopo passo l’attività nel laboratorio – sono richiesti da una vasta clientela perché sono di alta qualità”. “Per noi – prosegue il fratello Daniele che, con la madre Franca e le collaboratrici, sta dietro il bancone – questo è un mese di intenso lavoro, non ci fermiamo mai e il nostro obiettivo è soddisfare tutte le richieste”.

Famiglie, giovani e meno giovani cercano qualcosa di buono e innovativo senza rinunciare alla tradizione. Alla pasticceria “La Dolce Vita” di Boario vengono proposti confezioni di varie genere, con un tocco di fantasia che li rende ancor più attraenti. I prodotti sono differenziati: panettoni al cioccolato, ai frutti di bosco, al pistacchio e mandorlato, pandori e torroni con miele locale. Quindi la Spongada, il dolce tipico della Valle Camonica nella ricetta tradizionale, o con l’aggiunta di frutti di bosco, gocce di cioccolato o con pezzi di marron glaces. Tutti i prodotti vengono confezionati e proposti come idee regalo.

“Abbiamo una produzione artigianale del nostro laboratorio – concludono i fratelli Massimo e Daniele Gelfi – con ingredienti selezionati e garantiti di alta qualità”. I fratelli Massimo e Daniele Gelfi, con la madre Franca e tutto lo staff colgono l’occasione per augurare un Buon Natale.