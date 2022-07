La premiazione del concorso ”Il turismo incontra l’agricoltura”

martedì, 12 luglio 2022

Bolzano – Nell’ambito del concorso “Il turismo incontra l’agricoltura” vengono premiati progetti che prevedano punti di contatto tra il mondo dell’agricoltura e quello del turismo. I tre vincitori di Alto Adige, Tirolo e Trentino sono stati premiati oggi al Palazzo Mercantile di Bolzano. I progetti presentati sono stati complessivamente 83, 22 in Tirolo, 35 in Alto Adige e 26 in Trentino. A ognuno dei tre progetti vincitori sono andati 2.000. Il progetto vincitore in Trentino è un programma di sviluppo sostenibile “Mulino Moser: La coltivazione di cereali a Piné per un turismo sostenibile”, nell’ambito del quale 20 piccoli agricoltori dell’Altipiano di Piné coltivano cinque ettari di cereali e li macinano nel vecchio Mulino Moser.

“Sono molto orgoglioso del fatto che il premio sia stato esteso ai tre territori dell’Euregio, perché è sempre più importante mettere in pratica collaborazioni nell’ambito euroregionale. In questo caso l’obiettivo è quello di sostenere la sinergia tra l’offerta turistica e l’agricoltura, contribuendo così alla crescita di due comparti economici fondamentali per Tirolo, Alto Adige e Trentino” ha sottolineato l’assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni.

Il primo premio, in Alto Adige, è andato al Consortium Mela per il progetto “A passeggio tra i meleti”. In occasione di questi “tour della mela”, contadine e contadine illustrano i compiti e gli eventi più importanti del loro lavoro di frutticoltori, avvicinando le visitatrici ed i visitatori al mondo della mela in Alto Adige. “Cooperazioni e connessioni di questo tipo tra turismo e agricoltura sono di straordinaria importanza per la realizzazione e la comunicazione di prodotti e servizi regionali secondo il principio dell’economia circolare. Il dialogo mira ad aumentare la comprensione reciproca tra consumatori e produttori”, ha sottolineato l’assessore provinciale all’Agricoltura e al Turismo Arnold Schuler, che ha consegnato il premio insieme al suo omologo del Tirolo Josef Geisler e all’assessore trentino Roberto Failoni.

Il primo premio tra i progetti presentati in Tirolo è andato agli Istituti alberghieri della Zillertal, dove la valorizzazione del turismo e dell’agricoltura regionale è inserita ogni anno nel programma di studio già dal 2017/2018. “Le scuole alberghiere della Zillertal sono un ottimo esempio di come la cooperazione tra agricoltura e turismo possa funzionare. Come centro di formazione, sensibilizza i futuri cuochi ai prodotti locali e alla loro produzione, contribuendo così a una più stretta collaborazione tra produttori e aziende gastronomiche”, ha detto l’assessore all’Agricoltura e vicecapitano del Tirolo Josef Geisler.

Il presidente della Camera di Commercio di Bolzano, Michl Ebner, ha assegnato il premio speciale della Camera di Commercio al progetto “Südtiroler Gasthaus”, per la fusione delle locande altoatesine in un gruppo di cooperazione, per premiare la pluriennale promozione delle locande tradizionali altoatesine e l’organizzazione di numerose iniziative per rafforzare il turismo e l’agricoltura. Nel suo intervento il presidente Ebner ha sottolineato il ruolo del turismo e dell’agricoltura, due colonne dell’economia altoatesina.

Alla premiazione hanno preso parte il presidente dell’Associazione albergatori (HGV) Manfred Pinzger e il presidente dell’Associazione agricoltori (SBB) Leo Tiefenthaler.

L’idea del concorso “Il turismo incontra l’agricoltura” è nata nel 2009 in Alto Adige ed è stata successivamente portata avanti a livello dell’Euroregione Alto Adige-Tirolo-Trentino. Partner del progetto in Alto Adige sono la Ripartizione Agricoltura e l’Ufficio Turismo l’agenzia di comunicazione bolzanina Transkom, IDM Alto Adige, l’Associazione albergatori e l’Associazione agricoltori.