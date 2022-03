La Navigazione lago d’Iseo punta sul green con tre motonavi elettriche

giovedì, 3 marzo 2022

Costa Volpino – Nel 2024 la flotta della Navigazione Lago d’Iseo sarà arricchita da tre motonavi elettriche, che copriranno una parte importante del servizio. Attualmente la flotta della Navigazione Lago d’Iseo è composta di 14 navi, di cui 2 al momento non in esercizio, con un’età media di 40 anni.

La manutenzione – Durante la conferenza stampa dell’altro ieri che ha visto gli interventi del presidente della Navigazione Lago d’Iseo Giuseppe Faccanoni, del vicepresidente della Società Diego Invernici, direttore di Esercizio, Emiliano Zampoleri, e del presidente di Autorità di bacino Lago d’Iseo, Alessio Rinaldi, è stato illustrato il piano per il futuro e il vicepresidente Diego Invernici ha ricordato che “l’assetto attuale è la conseguenza di un’attività costante di revisione ed aggiornamento di impianti e finiture, attività orientate alla conservazione e al miglioramento delle prestazioni”. L’attività di manutenzione straordinaria delle motonavi negli ultimi cinque anni ha interessato 10 motonavi, in 5 casi è stato installato un nuovo motore di propulsione, negli altri casi si è provveduto alla revisione a “0” ore dei motori esistenti. Parimenti si sono svolte manutenzioni straordinarie degli impianti e degli apparati di bordo, delle strutture, degli arredi e delle finiture. Nel periodo 2018-2021 l’attività ha assorbito complessivamente 1,4 milioni di euro.

L’intervento – Il presidente dell’Autorità di Bacino lacuale dei laghi d’Endine, Moro e Iseo, Alessio Rinaldi (nel video) ha sottolineato gli impegni: “Gli interventi e la politica del green intrapresa dalla società vanno nella direzione giusta e avrà grandi benefici”. “Siamo soddisfatti – prosegue – della corretta gestione delle attività operative, ordinarie e straordinarie, portate avanti da Navigazione Lago d‘Iseo negli ultimi anni e rinnova piena fiducia ai vertici societari che con competenza, efficienza e flessibilità hanno saputo porsi a servizio del territorio”.

Le motonavi elettriche e la motonave Iseo – I fondi a disposizione sono quelli dei Ministeri dei Trasporti e dell’Ambiente, oltre che da Regione Lombardia, che ha avviato una politica sempre più green nel settore dei trasporti a partire dai treni ad idrogeno per giungere ora alle motonavi elettriche. La Navigazione lago d’Iseo punta sulla sostituzione di tre motonavi diesel con tre natanti full electric nelle tratte da Peschiera a Sulzano e da Carzano a Sale Marasino e la tratta scolastica Lovere-Pisogne. Si attende che sia firmata la convenzione tra Ministero e Regione, alla quale seguirà quella tra Regione e Autorità di Bacino, visto che Navigazione Lago d’Iseo è una sua partecipata. L’assemblea dell’ente demaniale è già stata informata dell’operazione. L’importo richiesto è di circa 12 milioni di euro che comprende non solo le motonavi elettriche, dotate di pannelli solari sul tetto e con una capienza di 140 posti, ma anche il «refitting» (il «rimontaggio») del battello Iseo, operazione da un milione e mezzo di euro. Quest’ultima imbarcazione, che fa parte della flotta di Navigazione dal 1944, anno tragico del suo bombardamento.

I prossimi due anni saranno importanti per un cambio di rotta per la Navigazione lago d’Iseo che ha avviato una serie di interventi in ottica green dettata sia da motivi di sostenibilità ambientale sia da valutazioni economiche visto l’alto costo dei carburanti.