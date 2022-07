La Navigazione lago d’Iseo assume piloti motoristi, marinai e capo unità organizzativa

mercoledì, 13 luglio 2022

Costa Volpino – La Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, ricerca personale su diversi profili professionali. Le selezioni esterne, per titoli ed esami, riguardano i seguenti profili professionali: due Piloti motoristi, due Marinai assistenti di bordo e un Capo Unità Organizzativa.

Per la posizione di “Capo Unità Organizzativa” sono richiesti la laurea magistrale in ingegneria navale ed almeno due anni di esperienza lavorativa in cantiere navale.

Per il personale navigante sono richiesti il Libretto di Navigazione per acque interne di 1^ categoria (D.P.R. 28 giugno 1949 n. 631) in corso di validità ed i titoli professionali di “Pilota motorista Autorizzato” o “Motorista Autorizzato” a seconda delle posizioni.

I bandi – I bandi completi sono disponibili sul sito www.navigazionelagoiseo.it, nella sezione "lavora con noi".

Per informazioni rivolgersi a Navigazione Lago d’Iseo – Direzione di Esercizio – tel. 035-971483.

La società – Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 14 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La Navigazione impiega 47 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 55 dipendenti.