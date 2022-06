La Comunità Montana di Morbegno è proprietaria degli impianti sciistici della Val Gerola

lunedì, 20 giugno 2022

Gerola – Gli impianti di risalita di Gerola Alta (Sondrio) sono ora di proprietà della Comunità Montana Valtellina di Morbegno. Facevano capo alla società Pescegallo 2000, con partecipazione del 71% della Comunità Montana, 20% della Fupes e dei Comuni delle valli del Bitto e di Gerola per il restante 9%.

La società – dopo la sentenza della Corte dei Conti che non prevedeva partecipazioni pubbliche per quesrto tipo di società – è stata posta in liquidazione e la Comunità Montana, cghe deteneva la quota di maggioranza, è diventata la proprietaria. In particoolare si tratta della sciovia monoposto Pianone di Salmurano, realizzata nel 1998, della seggiovia Fenile-Salmurano a due posti, entrata in servizio nel 2001, con l’ex stazione di arrivo, ubicata a quota 1900 metri, e della vasca di accumulo dell’acqua per l’innevamento artificiale. Con l’acqusizione degli impianti da parte della Comunità Montana la stazione sciistica della Val Gerola potrà avere un futuro, grazie anche alla possibilità di accedere a finanziamenti.