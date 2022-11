Letterina di Santa Lucia e Festa delle Associazioni a Nadro

lunedì, 28 novembre 2022

Ceto (Brescia) – Domenica 4 dicembre 2022 a Nadro di Ceto (Brescia) si terrà la prima Festa delle Associazioni del comune di Ceto, un’iniziativa che parte dal mondo del volontariato per sensibilizzare il territorio sull’importanza di condividere progetti comuni e sottolineare la collaborazione che esiste tra le varie realtà.

Luca Giarelli, presidente dell’associazione Pro Nadro, presenta l’iniziativa: “Come pro loco della frazione di Nadro e in collaborazione con la parrocchia – a cui va un ringraziamento speciale a don Francesco – abbiamo voluto coinvolgere tutte le attività di volontariato del nostro comune per realizzare insieme una festa. Nelle scorse settimane abbiamo messo avvisi pubblici per coinvolgere le varie realtà e in tanti hanno risposto. Sono stati anni difficili e molte cose sono cambiate: pensiamo però che ora sia il tempo di ripartire ed è giusto farlo tutti insieme“.

La manifestazione si svolgerà a Nadro tra il Campo parrocchiale, dove saranno presenti gli stand delle varie associazioni, e il Museo della Riserva. Nel pomeriggio saranno attivi banchetti con prodotti locali e previste numerose animazioni: da musiche folk a spettacoli teatrali, laboratori per bambini e l’attesissimo evento del lancio di palloncini (biodegradabili) con le letterine per Santa Lucia.

Con la partecipazione di Pro Nadro Pro Loco di Lombardia, Gruppo Oratorio Ceto – Parrocchia, Protezione Civile Ceto/Nadro, Associazione GAIA, Gruppo Alpini Nadro, AVIS Nadro, Museo della Riserva – ArchExperience, Zamenhof Art

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI NADRO, CETO E DEL MUSEO DELLA RISERVA – LETTERINE DI S. LUCIA

DOMENICA 4 DICEMBRE | NADRO

Campo sportivo parrocchiale e Museo della Riserva

Ore 10.30 Chiesa parrocchiale di Nadro

S. Messa

Dalle 12.00 Campo sportivo parrocchiale

Apertura stand delle associazioni e punti ristoro (pane e strinù, patatine, bibite, frittelle, vin brulé, cioccolata calda, torte)

Animazione musicale pomeridiana con Franco Liloni Rebelot

Dalle 13.00 Museo della Riserva

Apertura laboratori di oggetti natalizi e “scriviamo la letterina” di S. Lucia (a pagamento)

Ore 15.30 Campo sportivo parrocchiale

Lancio dei palloncini biodegradabili con letterine di S. Lucia

A seguire presentazione delle associazioni del comune di Ceto presso il Museo della Riserva

Ore 17.00 Museo della Riserva

Spettacolo teatrale “Diario di un pazzo” liberamente tratto dal racconto di Gogol, con Virgilio Patarini