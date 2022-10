Kompatscher si congratula con il nuovo governo del Land Tirolo

martedì, 25 ottobre 2022

Innsbruck – Il nuovo governo del Land Tirolo, formato da otto membri, ha prestato giuramento a Innsbruck. In una lettera, inviata a nome della Giunta provinciale, il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, ha voluto congratularsi con il suo nuovo omologo, Anton Mattle, per il “convincente programma stilato. La sfida è grande, alla luce delle crisi internazionali, ed è importante anche per i governi provinciali alleviare le difficoltà che vanno a ripercuotersi sulle popolazioni locali”, ha sottolineato Kompatscher.

“Land Tirolo e Provincia di Bolzano possono vantare una stretta e proficua collaborazione, soprattutto nell’ambito della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino”, ha proseguito nella sua lettera il presidente altoatesino, che auspica di proseguire questa cooperazione “a sostegno della nostra Euroregione nel cuore dell’Europa”. Il Presidente Kompatscher ha quindi augurato buon lavoro al nuovo esecutivo.

Kompatscher e il nuovo Governatore del Tirolo possono contare su un bagaglio di esperienze simili, come ad esempio il lavoro politico svolto da entrambi a livello comunale nei rispettivi territori.