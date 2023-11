Italian Cheese Awards: il Bré miglior formaggio stagionato d’Italia

martedì, 21 novembre 2023

Breno (Brescia) – Il formaggio Bré ha vinto la statuetta di miglior formaggio stagionato d’Italia del 2023 all’Italian Cheese Awards. Il concorso, diviso in dieci categorie, ha visto la partecipazione di oltre 1400 formaggi nella sua prima fase, a questa è seguita una seconda fase in cui i formaggi in gara erano rimasti 100, dieci per categoria, di questi solo 33 si sono aggiudicati il pass per la finalissima che si è svolta alla Mole Vanvitelliana di Ancona (3 per categoria più 3 ex aequo). E al termine della selezione il Bré si è aggiudicato il prestigioso titolo di miglior formaggio stagionato dell’anno.

Il Bré è un formaggio d’alpeggio, quindi esclusivamente estivo, prodotto quando i pascoli offrono la loro maggiore ricchezza, si parte da latte crudo parzialmente scremato, una volta formato, il formaggio subisce una fase di salatura a mano per poi essere stoccato e stagionato all’interno della caratteristica grotta capace di conferire al Bré caratteristiche organolettiche uniche.

A Breno l’8 dicembre ci sarà il tradizionale taglio della prima forma di stagione, un evento che è entrato nella tradizione del paese della Valle Camonica.

di Dan. Pap.