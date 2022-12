Iseo, riprende la circolazione sulla linea ferroviaria

sabato, 24 dicembre 2022

Iseo (Brescia) – Conclusa la prima fase lavori sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo, ripresa parziale della circolazione da domani, 25 dicembre. Ferrovie Nord ha concluso la prima fase dei lavori di ripristino dei binari a Iseo (Brescia) dove è avvenuto lo svio del treno 969, lo scorso 10 dicembre.

L’infrastruttura, posta sotto sequestro lo scorso 12 dicembre, è tornata praticabile e i treni potranno tornare a circolare parzialmente da domenica 25 dicembre. I dettagli su modalità e orari del servizio ferroviario, in vigore fino all’8 gennaio, sono disponibili su sito e app di Trenord.

Gli interventi della prima fase hanno riguardato in particolare il binario 1 e i deviatoi per l’accesso al deposito di Trenord. Si sono svolte inoltre le attività per consentire di posizionare al binario 4 il treno sviato. La seconda fase, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno, prevede lo spostamento del treno nel deposito di Trenord e i lavori di ripristino dei binari 2 e 3 della stazione di Iseo.