Iseo, 1,5 milioni di euro per adeguamento dell’ospedale

martedì, 18 ottobre 2022

Iseo – L’ASST Franciacorta Iseo è tra i beneficiari dei finanziamenti regionali per la sicurezza negli ospedali: 1,5 milioni di euro per completare l’adeguamento antincendio nell’edificio Trifoglio all’ospedale di Iseo.

Complessivamente sono oltre 27 milioni di euro per ulteriori investimenti sulla sicurezza e per il completamento di interventi già programmati negli ospedali. È quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti.

Nello specifico, le somme sono così suddivise: 14,8 milioni per la messa a norma e sicurezza in materia di prevenzione incendi e antisismica degli ospedali. Il resto, 12,3 milioni, riguarda il completamento interventi già inseriti in ‘Accordi di Programma’. Come ad esempio l’acquisto di arredi e attrezzature sanitarie.

GLI INTERVENTI: Interventi saranno realizzati nelle seguenti strutture: Ospedale Niguarda di Milano, Centro Psico Sociale di Trescore Balneario (BG), Ospedale di Treviglio (BG), Ospedale di Crema (CR), Ospedale di Iseo (BS), Poma di Mantova, Poliambulatorio via Solferino a Monza, San Gerardo di Monza, Ospedale ‘Bassini’ di Cinisello Balsamo (M), Ospedale di Magenta (MI) e Policlinico San Matteo di Pavia.

MORATTI: “Prosegue l’impegno di Regione Lombardia e dell’assessorato al Welfare – dichiara la vicepresidente – per potenziare la sicurezza nelle strutture ospedaliere esistenti attraverso un monitoraggio attento su tutto il territorio e un importante stanziamento per interventi antincendio e antisismica. Una sanità di eccellenza non può prescindere da un’attenzione a 360 gradi alle strutture dove sono impegnati i nostri operatori e che vedono l’accesso o la degenza degli utenti”.