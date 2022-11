Interpoma 2022, a Fiera Bolzano il mondo della mela

mercoledì, 9 novembre 2022

Bolzano – Interpoma 2022, il mondo della mela a Bolzano. L’unica fiera internazionale dedicata al mondo della mela, torna in presenza da giovedì 17 a sabato 19 novembre nei padiglioni di Fiera Bolzano. Al centro di questa dodicesima edizione le nuove dinamiche del settore della mela negli Stati Uniti, la raccolta automatizzata e il risparmio di risorse nella produzione melicola.

Interpoma è da sempre punto di riferimento globale per la produzione, conservazione e commercializzazione della mela, anche quest’anno la manifestazione riunirà esperti da tutto il mondo per guardare al futuro del settore e presentare innovazioni e tendenze alle migliaia di visitatori attesi.

More crop per Drop: Interpoma Award

Interpoma Award 2022 è organizzato da Fiera Bolzano in collaborazione con la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano e SOI, Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana. Al centro del concorso le tecnologie innovative che permettono di ottimizzare la gestione dell’acqua nei meleti, consentendo risparmio idrico e migliorando la resa o la qualità dei frutti. Una giuria di esperti internazionali, presieduta dal professor Massimo Tagliavini, valuterà i prodotti candidati e selezionerà i due vincitori, uno tra le aziende e i singoli, l’altro tra le startup. La cerimonia di premiazione avrà luogo durante l’Interpoma Opening, in programma per la serata del 16 novembre.

Interpoma Tours

Come di consueto, non mancherà la parte formativa e dimostrativa, con la possibilità per operatori e stampa di prendere parte a visite guidate “fuori salone” presso le realtà più rappresentative della produzione melicola altoatesina e dei più innovativi sistemi di lavorazione. Saranno dieci i tour organizzati durante le tre giornate di fiera, dedicati a tecnologia e innovazione, biologico e sostenibilità.

Interpoma Business Match

Organizzato in collaborazione con il Servizio EEN della Camera di Commercio di Bolzano, torna Interpoma Business Match, l’evento di matchmaking online che consente gratuitamente ad aziende provenienti da tutto il mondo di presentare novità e anteprime in un marketplace online. Titolo di questa edizione sarà “Connect with the global apple economy” e si svolgerà il 17 e 18 novembre con slot di incontri online da venti minuti. Un’importante occasione di networking internazionale, di vendita di prodotti e servizi specializzati e di scoperta di soluzioni innovative lungo tutta la filiera della mela.

Interpoma 2022:

3 giorni | 25 anni di competenza | 490 aziende leader | 20.000 esperti da 70 Paesi

Da giovedì 17 fino a sabato 19 novembre – 9-18

Online-Ticket (25 euro invece di 29)

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Per maggiori informazioni, ticket ed iscrizioni: www.interpoma.it