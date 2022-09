Iniziativa Malghe aperte Silter DOP, l’ultimo tour in Bazena

domenica, 18 settembre 2022

Breno – Ultimo atto dell’iniziativa “Malghe aperte Silter DOP“, promossa dal Consorzio per la tutela del formaggio Silter DOP, con il patrocinio delle Comunità Montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano durante l’estate. Oggi l’ultimo tour in Bazena.

L’iniziativa ha preso avvio a luglio a Malga Vareno ad Angolo Terme (Brescia) e oggi – 18 settembre – in Bazena, in territorio di Breno (Brescia), l’appuntamento alla malga di Giacomo Romelli.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Silter DOP, presieduto da Oscar Baccanelli, al fine di far conoscere il formaggio prodotto in alpeggio, ha promosso una serie di appuntamenti e il personale dell’alpe ha accolto famiglie, bambini, persone avanti in età, turisti e anche residente che hanno assistito alla caseificazione e osservare come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte, e come viene trasformato il latte in formaggio Silter DOP. Al termine degustazione gratuita.