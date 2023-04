Iniziati i lavori di sistemazione del Ponte Ceggio a Telve di Sopra

giovedì, 13 aprile 2023

Telve (Trento) – Aperto il cantiere per mettere in sicurezza il ponte Ceggio, in territorio di Telve di Sopra (Trento): previsti i lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale del ponte sull’omonimo torrente lungo la strada provinciale 65 “Panoramica della Valsugana”. L’impresa Carraro Adriano & C. S.n.c, si è aggiudicato l’appalto per un importo di offerta di 744.425 euro.

“Prende il via un intervento puntuale, condiviso con le comunità e gli enti locali interessati, con il quale l’Amministrazione provinciale conferma l’attenzione per la sicurezza dei collegamenti su tutta la rete viabile provinciale e nello specifico in questo ambito della Valsugana”, così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Il tratto considerato della Sp 65, ricorda il presidente, ha infatti una rilevanza particolare per la comunità di Torcegno, come collegamento in direzione Telve e Borgo Valsugana e verso i relativi servizi.

L’intervento è promosso da Apop – Agenzia provinciale per le opere pubbliche – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie. Prevede la sostituzione degli elementi di appoggio con apparecchi antisismici, il rinforzo strutturale dei piloni, la demolizione completa e conseguente rifacimento dei passaggi laterali, l’idrodemolizione superficiale ed il rinforzo dell’impalcato, l’allargamento della sede stradale. Sono inoltre previsti il consolidamento strutturale degli altri elementi costruttivi e la verniciatura protettiva del ponte.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO

Per eseguire le lavorazioni è prevista la circolazione a senso unico alternato gestita da impianto semaforico durante le fasi di esecuzione dell’intervento.

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI

Progettista: Marco Sontacchi

Direttore lavori: Davide Coelli

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Massimo Maccani

Responsabile del procedimento: Carlo Benigni

Aggiudicazione appalto: Impresa Costruzioni Carraro Geom. Adriano & C. S.n.c

Costo complessivo dell’opera: 1.100.000,00 euro, contando oltre all’importo dei lavori le somme a disposizione per imprevisti e altri oneri

Tempo di esecuzione: 180 naturali e consecutivi.