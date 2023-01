Infrastrutture, WWMG 2024 e il sogno della Coppa del Mondo di sci: Ponte di Legno si apre al futuro

martedì, 31 gennaio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Nuove infrastrutture, il rifacimento di una delle piste simbolo e il ruolo di capofila all’interno del comitato organizzatore dei World Winter Master Games in programma a gennaio 2024. Ponte di Legno si apre al futuro. E lo fa con progetti ambiziosi, imprescindibili per lo sviluppo dell’Alta Valle Camonica. Da una parte, la realizzazione di opere che genereranno un sensibile miglioramento della viabilità a beneficio di residenti e turisti; dall’altra, l’incremento di eventi sportivi di livello internazionale che assicureranno decine di migliaia di presenze da ogni parte del mondo. È su queste due direzioni che l’amministrazione comunale ha deciso di puntare per il processo di sviluppo del territorio, fermamente convinta delle sue enormi potenzialità. Sullo sfondo un sogno, che proprio grazie a questa capacità di programmazione potrebbe diventare realtà: ospitare una gara di Coppa del Mondo di sci alpino.

Il primo, fondamentale passaggio è rappresentato dall’ammodernamento della statale 42, attraverso la costruzione di due gallerie interrate: una a Ponte di Legno, all’ingresso della ski area, e una al Passo Tonale, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale che conduce alla partenza della cabinovia Paradiso. I due interventi sono attualmente oggetto di un finanziamento di 11 milioni di euro, proveniente in parte dalla Regione Lombardia sulla legge 9 ed in parte dalla legge olimpica. L’Amministrazione comunale in collaborazione con ANAS e con la fondazione Milano Cortina sta portando avanti l’iter autorizzativo in attesa di capire se il governo metterà a disposizione le ulteriori risorse necessarie per la copertura totale di entrambi i progetti. Nello specifico, a Ponte di Legno l’interramento della strada porterà a un ampliamento del parterre della ski area verso il paese, finalizzato a creare nuove opportunità di sviluppo sportivo e di organizzazione di eventi sportivi di rilievo. “L’opera, che oltre alla galleria prevede la realizzazione di due rotonde, riconfigurerà l’ingresso al paese e garantirà una continuità con il contesto urbano, attualmente ostacolata dalla stessa SS42” commenta il sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli. “Speriamo che questo grande intervento possa essere interamente finanziato perché si tratta di un progetto incredibile che cambierà completamente il paese. Nei prossimi anni la nostra località anche grazie al prezioso supporto di Regione Lombardia ed in particolare dell’assessore Caparini, completerà numerose ed importanti opere pubbliche quali le terme e l’ampliamento del demanio sciabile, che unite ai due interramenti della SS 42 ci faranno fare un grande salto di qualità riducendo sempre più il gap con le migliori località turistiche dell’arco alpino”.

Al Passo Tonale, invece, l’interramento verrà realizzato in prossimità della stazione di partenza della cabinovia Paradiso, ottenendo così il ricongiungimento dei due versanti del passo e assicurando un collegamento sci ai piedi senza interferenze con la viabilità: un intervento di estrema utilità, considerato il costante flusso di sciatori, specialmente durante i mesi di marzo ed aprile quando molti sciatori raggiungono le piste del ghiacciaio dove trovano condizioni di neve ottimali. È inoltre inclusa la riqualificazione dell’area attraverso la riorganizzazione dei parcheggi e la creazione di nuovi percorsi pedonali lungo la SS42. In base al cronoprogramma – che tiene conto dell’impossibilità di lavorare al Passo Tonale per almeno 5 mesi invernali (da dicembre ad aprile) in relazione alle normali condizioni meteo – l’opera potrà essere completata entro la fine del 2025.

“Regione Lombardia si è presa a cuore fin dall’inizio il progetto di sviluppo dell’alta Valle Camonica presentato dal comune di Ponte di Legno e dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, mettendo subito a disposizione un contributo di 25 milioni di euro. – spiega Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio – Inoltre, la variante di Edolo, che è un altro tassello estremamente importante per garantire lo sviluppo turistico ed una migliore fruizione dell’alta Valle Camonica, è stata inserita da Regione Lombardia nelle opere strategiche in previsione delle Olimpiadi e verrà finanziata con 135 milioni di euro.”

Il progetto di ammodernamento della strada statale 42 – che si inserisce appunto in un più ampio contesto di opere complementari per il miglioramento della viabilità generale della Valle Camonica – permette a Ponte di Legno di proseguire quell’iter che potrebbe portarla ad ospitare, in futuro, una prova di Coppa del Mondo di sci alpino. “L’omologatore FIS Daniele Dorigo ha riscontrato che la storica pista del Corno d’Aola si presta ad ospitare gare tecniche (Slalom Gigante e Slalom Speciale) e Super-G”, spiega Ennio Donati, consigliere delegato SIAV spa. “Partendo da questa analisi, abbiamo commissionato allo studio Gasser di Brunico, leader nel settore della costruzione di piste ed impianti di risalita, un progetto di massima che prevede un duplice intervento che punta a rendere il comprensorio Pontedilegno-Tonale sempre più appetibile per gli sciatori”. L’intento, infatti, è quello di costruire un tunnel per consentire a quelli in arrivo dal Tonale con l’impianto Sozzine-Corna d’Aola di immettersi nella ski area di Ponte di Legno evitando l’attraversamento della pista Corno d’Aola. Che, nel tratto dopo il tunnel, verrà resa meno ripida e più accessibile a tutti. La storica pista verrà completamente rifatta per garantire una larghezza di almeno 30 metri. La parte conclusiva diventerà dritta e culminerà in un parterre reso più ampio grazie all’interramento della Statale 42. Sulla “Corno d’Aola World Cup”, come sarà ribattezzata, è inoltre previsto un impianto di illuminazione che permetterà lo svolgimento di gare in notturna.

Sempre in tema di gare, Pontedilegno-Tonale ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: il ruolo di ente capofila nel comitato organizzatore dei World Winter Master Games, in programma dal 12 al 21 gennaio 2024. Si tratta dell’evento di punta della IMGA (International Master Games Association) e il countdown ha preso il via, manca infatti solo un anno a questo eccezionale evento sportivo riservato agli over 30 di tutto il mondo. “I WWMG sono un grandissimo evento voluto dal Ministero del turismo, dal ministro Garavaglia, passato poi alla Regione Lombardia che l’ha voluto accogliere anche per dare continuità a una Lombardia montana che poi nel 2026 ospiterà le Olimpiadi. – spiega Alessandro Mottinelli, amministratore delegato WWMG 2024. – Sono un grande evento che si rivolge allo sport e al turismo perché la IMGA ha come obiettivo quello di promuovere entrambi questi aspetti, quindi tanta gente che verrà per gareggiare ma soprattutto per conoscere posti diversi e divertirsi, vivendo esperienze importanti legate ai territori che ospitano questi giochi. Sono senz’altro una grande occasione di promozione turistica e di promozione delle montagne di Lombardia”. Il teatro di gara sarà molto ampio con ben 14 discipline: gli sport sul ghiaccio si terranno in Valtellina, lo sci alpino all’Aprica e a Ponte di Legno dove si svolgerà anche lo sci alpinismo, infine si sconfinerà in Trentino con salto, fondo e biathlon.