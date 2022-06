Incontro tra il presidente della Provincia di Trento e il cardinale Mauro Gambetti

venerdì, 3 giugno 2022

Trento – “Benvenuto in Trentino“: il presidente Maurizio Fugatti ha accolto così il cardinale Mauro Gambetti, Vicario Generale di Papa Francesco per la Città del Vaticano, ricevendolo questo pomeriggio presso il palazzo della Provincia autonoma di Trento. All’incontro ha partecipato il direttore generale Paolo Nicoletti.

Il presidente Fugatti ha illustrato al cardinale Gambetti l’assetto amministrativo della Provincia, caratterizzato dall’autonomia speciale, accennando alle competenze direttamente gestite a livello locale e a quelle che sono in capo alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Parlando delle competenze amministrative che derivano dall’autonomia e accennando anche al loro finanziamento sulla base del gettito fiscale prodotto in Trentino, Fugatti ha parlato di un’opportunità ma che implica anche una grande responsabilità nei confronti della comunità.

Durante l’incontro si è fatto riferimento alla popolazione della città di Trento, della nostra provincia e della regione. Si è parlato anche dell’investimento in servizi che viene assicurato in Trentino per mantenere la qualità della vita non solo nel fondovalle o nei centri principali ma anche a favore delle comunità più periferiche. In questo modo, è stato spiegato dal direttore generale Nicoletti, si vuole scongiurare il pericolo di spopolamento della montagna.

Da monsignor Gambetti sono giunte parole di grande attenzione nei confronti di questo tema e di apprezzamento per la bellezza del nostro territorio. Prima dell’incontro in Provincia il cardinale Gambetti aveva partecipato ad un appuntamento del Festival dell’Economia sul tema “L’impresa sociale per uno sviluppo economico sostenibile”.