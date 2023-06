Inaugurata la sede del Gruppo Alpini Stadolina

lunedì, 12 giugno 2023

Vione (Brescia) – E’ stata inaugurata ieri la sede del Gruppo Alpini Stadolina alla presenza delle penne nere, con in testa il capogruppo Mirko Rossini, le autorità con il sindaco di Vione, Mauro Testini, e i cittadini della località camuna. La cerimonia è stata aperta della Santa Messa in memoria dei caduti, poi la sfilata con il corteo che si è fermato al monumento ai caduti per l’onore ai caduti, quindi l’inaugurazione della sede.

Al termine della cerimonia l’aperitivo, il pranzo e festa con musica. Per gli alpini è motivo di grande orgoglio aver inaugurato la sede e per le penne nere di Stadolina “E’ stata una giornata indimenticabile”.