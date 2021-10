Il nuovo Consiglio direttivo dei Periti Industriali trentini

sabato, 2 ottobre 2021

Trento – Si sono concluse ieri le operazioni di voto per comporre il nuovo consiglio dell’Ordine dei periti industriali di Trento, che avevano preso il via venerdì scorso in occasione dell’assemblea ed erano proseguite preso la sede di galleria Tirrena, a Trento, nelle giornate di sabato, lunedì e giovedì.

Sono stati eletti il presidente uscente Gabriele Cassietti, Lorenzo Bendinelli, Diego Broilo, Matteo Castellini, Achille Frizzera, Lorenzo Modena, Stefano Tasin, Mauro Tessadri e Matteo Vanzetta. Accanto a sette figure confermate vi sono due nomi nuovi, quelli di Achille Frizzera e Matteo Vanzetta. Nel corso del primo incontro verranno scelti il presidente, il segretario e il tesoriere.