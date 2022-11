Il ministro Lollobrigida visita Fiera d’Autunno & Biolife a Bolzano 

sabato, 5 novembre 2022

Bolzano – Il ministro Lollobrigida in visita a Fiera d’Autunno & Biolife a Bolzano. Durante la visita a Bolzano, il Ministro Lollobrigida ha incontrato diversi membri della Giunta provinciale. L’assessore Schuler: “Abbiamo parlato del futuro dell’agricoltura altoatesina“.

In visita alla Fiera d’Autunno & Biolife 2022 a Bolzano (foto © Fiera Bolzano Marco Parisi) il Ministro Lollobrigida (ottavo da sinistra) ha incontrato Armin Hilpold, presidente di Fiera Bolzano e diversi membri della Giunta provinciale altoatesina: l’assessore provinciale Achammer (sesto da sinistra), il presidente della Provincia Kompatscher (nono da sinistra), l’assessore provinciale Schuler (decimo da sinistra) e il vicepresidente Vettorato (dodicesimo da sinistra).

Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Lollobrigida, è stato oggi (5 novembre) in Alto Adige e ha visitato la Fiera d’Autunno & Biolife 2022 di Bolzano Durante la visita alla Fiera d’Autunno, Lollobrigida ha incontrato anche il presidente della Provincia Arno Kompatscher, il vicepresidente Giuliano Vettorato e gli assessori provinciali Arnold Schuler e Philipp Achammer.

Il ministro Lollobrigida: “Cercare soluzioni pragmatiche per i grandi predatori”

L’assessore provinciale all’Agricoltura e alle foreste Schuler ha colto l’occasione per affrontare diversi temi dal punto di vista dell’agricoltura altoatesina, tra cui le difficoltà dell’agricoltura di montagna, i negoziati sulla nuova Politica Agricola Comune (PAC) dell’UE e il problema dei grandi predatori – soprattutto dopo gli attacchi dei lupi di quest’anno in Alto Adige, tra cui la recente uccisione di un bovino a Braies. Il Ministro Lollobrigida ha mostrato comprensione per le preoccupazioni dell’agricoltura altoatesina e ha affermato che è necessario cercare soluzioni per i grandi predatori. L’approccio non deve essere ideologico, ma pragmatico.

L’assessore Schuler: “A Roma chiediamo comprensione per le nostre piccole aziende”

L’assessore provinciale Schuler ha ricordato che lo scambio diretto con il Ministero è di grande importanza: “La nostra agricoltura di montagna è caratterizzata da piccole aziende familiari strutturate, che presentano condizioni quadro e difficoltà particolari. È importante che ci sia grande comprensione e interesse per questo a livello nazionale”. Schuler è quindi lieto che il nuovo Ministro dell’Agricoltura abbia accettato l’invito e sia stato ricevuto in Alto Adige.

Per la prossima legislatura si è convenuto di instaurare una buona cooperazione e uno scambio continuo. L’agricoltura è attesa da diverse sfide che devono essere affrontate insieme: dai bassi prezzi dei prodotti agricoli alle condizioni climatiche con i problemi che ne conseguono per il settore, fino ai grandi predatori. Schuler è convinto che il lavoro preliminare svolto su lupi e orsi sia ora una buona base per compiere ulteriori progressi in materia.

Concorso internazionale delle professioni con l’assessore Achammer

Durante la visita alla Fiera d’Autunno & Biolife 2022 di Bolzano, l’assessore provinciale Achammer ha presentato anche le Worldskills, la competizione internazionale delle professioni.