Il Maresciallo Maggiore Alex Savoldi lascia Esine, guida la Stazione di Trescore

giovedì, 9 giugno 2022

Trescore Balneario – Si è insediato il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Trescore Balneario (Bergamo). Si tratta del Maresciallo Maggiore Alex Savoldi, 48 anni, laureato in giurisprudenza, originario nella Bergamasca, coniugato con due figli.

Il Sottufficiale si è arruolato nel 1993 e prima di approdare a Trescore Balneario è stato impiegato in diverse operazioni di mantenimento della pace nei Balcani, in Eritrea, Etiopia, Cisgiordania ed Iraq. Ha svolto già servizio alle dipendenze del Comando Provinciale di Bergamo in qualità di addetto alle Stazioni di Ponte San Pietro, Costa Volpino, Tavernola Bergamasca e Clusone. Proviene dalla Stazione di Esine (Brescia) ove ha prestato servizio in qualità di sottordine.