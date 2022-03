venerdì, 4 marzo 2022

Milano – Anche il Governatore lombardo colpito dal Covid. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, questo pomeriggio è risultato positivo al virus Covid-19, in esito al periodico controllo cui si sottopone. Il presidente è quindi in isolamento nella propria abitazione così come previsto dalle norme. Non ha sintomi, sta bene e prosegue la sua attività istituzionale da remoto.