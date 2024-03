Il Garda Trentino si racconta nei piatti ad Amburgo: le novità

martedì, 5 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Dopo il successo dell’evento organizzato lo scorso anno nella capitale bavarese, quest’anno Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Spa ha deciso di spostarsi nel nord della Germania, ad Amburgo, per raccontare i prodotti e le novità del Garda Trentino.

Il presidente Silvio Rigatti e il direttore dell’APT Oskar Schwazer – assieme ad alcuni colleghi del team – si sono recati nella città anseatica adottando per questo evento un format diverso dai precedenti: sono stati infatti coinvolti in una cooking class ben 15 giornalisti delle più importanti testate food e lifestyle della Germania, come Die Welt, Falstaff, Berliner Morgenpost, Men’s Health, e molti altri (da destra il Direttore Oskar Schwazer, Antonella Emanuelli, il Presidente Silvio Rigatti, Natasha Bontadi e il Consigliere Marco Benedetti foto credit Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo Spa Jewgeni Roppel)

Nello specifico, i giornalisti si sono cimentati nella preparazione di due piatti gustati durante la serata – canederli di formaggio con burro al timo e lievito e tortellini con ripieno di carne salada e liquirizia -, coadiuvati dalla chef australiana naturalizzata trentina Evelyn Dalgliesh e dal suo compagno Carlo della Locanda53 di Arco.

Oltre a questi piatti, il menù prevedeva moltissime altre tipicità enogastronomiche del territorio, come un vero e proprio viaggio culinario pensato per esaltare le eccellenze di ogni ambito del Garda Trentino: dai formaggi della Valle di Ledro agli ortaggi della Val di Gresta, dalle noci del Bleggio all’olio extravergine d’oliva e alla carne salada dell’Alto Garda fino ai vini della Valle dei Laghi.

“Dopo l’ottimo riscontro dell’evento a Monaco di Baviera dello scorso anno, abbiamo deciso di focalizzarci su un mercato, quello di Amburgo, con un minore grado di conoscenza del territorio ma con una capacità di spesa tra le più alte in Germania – ha dichiarato il direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Spa Oskar Schwazer -. La scommessa è stata ampiamente vinta: il racconto del Garda Trentino attraverso un format diverso – quello dello show cooking – ha saputo coinvolgere e affascinare i media presenti, che hanno già espresso interesse a visitare la nostra destinazione in tutte le sue accezioni, da quella più prettamente outdoor alla scoperta della ricca offerta enogastronomica”.