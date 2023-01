Il Consiglio del Corso di Studio in Infermieristica ospitato dall’ASST della Valcamonica

martedì, 31 gennaio 2023

Esine – Per la prima volta, il consueto Consiglio di Corso di Studio in Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia si è svolto presso l’Aula Magna dell’ospedale di Esine, con la presenza del suo presidente, la professoressa Arianna Coniglio.

Le altre sedi del corso (Desenzano, Mantova, Brescia, Chiari e Cremona) si sono collegate a distanza, mentre gran parte dei docenti dell’ASST della Valcamonica erano presenti in aula per ascoltare le comunicazioni della presidente, i provvedimenti per gli studenti e per la didattica, tra cui la nomina del nuovo docente di medicina legale, di alcuni cultori della materia, degli assistenti di tirocinio e della terza tutor della didattica, che va a completare l’organico delle sede di Esine.

Grande soddisfazione per l’evento e per la grande attenzione manifestata dall’Università di Brescia per la Sede di Esine è stata espressa dalla Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica, che ha incontrato a margine del Consiglio il presidente, i docenti e il Direttore didattico del Corso di Studio.