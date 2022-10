Hotel, i vincitori del Sustainability Award a Fiera Bolzano

martedì, 18 ottobre 2022

Bolzano – Un ritorno in grande stile quello del Sustainability Award che, per la quarta edizione, ha premiato i player più sostenibili del settore turistico e ricettivo. L’Hotel Connects Stage, il palco tra le corsie allestito in occasione della 46esima fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione a Fiera Bolzano, ha ospitato la cerimonia di premiazione del riconoscimento, organizzato in collaborazione con numerosi partner impegnati sul fronte della sostenibilità. Più di 50 le candidature pervenute per le quattro categorie – le prime tre riservate agli espositori di Hotel, la quarta pensata per i visitatori e, più nello specifico, per gli esercizi del settore turistico. In palio, per ogni categoria, un pacchetto marketing del valore di ben 10mila euro (nella foto © Marco Parisi da sinistra Thomas Mur (Direttore Fiera Bolzano), Wolfgang Töchterle (Director Marketing & Member of the Management Board · IDM Südtirol-Alto Adige), Anna Scuttari (Senior Researcher, EURAC Center for Advanced Studies), Stefanie Prieth (Destination, IDM Südtirol-Alto Adige), Aart Van Bezooijen (Professore di Material Driven Design presso la Libera Università di Bolzano) e Michael Riedl (Vicedirettore dell’Istituto Fraunhofer Italia); i rappresentanti delle aziende premiate Marseiler e Duni Group, Hotel Pfösl, Digital Tourism, Simmons, Gastrofresh e Solos; Sonja Abrate (Vicedirettore generale Ökoinstitut Alto Adige), Klaus Egger (Incaricato speciale per la sostenibilità) e Armin Hilpold (Presidente Fiera Bolzano).

Categoria Sustainable Food&Drinks

Vince l’acquaponica di Gastrofresh/SOLOS

A trionfare nella categoria Food&Drinks, dedicata ad alimenti o prodotti di nuova o diversa concezione, è l’azienda Gastrofresh (Campodazzo – Bolzano) che, con il fornitore SOLOS, si propone di adattare l’acquaponica – sistema di coltivazione fuori suolo molto antica che utilizza il connubio tra piante, pesci e batteri – alla regione alpina e perfezionarlo, producendo insalata e vegetali edibili. Il vantaggio a lungo termine per l’industria della ristorazione è quello di avvicinarsi in modo significativo all’obiettivo di un approvvigionamento sostenibile e locale, attraverso l’uso di prodotti provenienti da coltivazioni acquaponiche (nella foto © Marco Parisi, da sinistra i rappresentanti delle aziende premiate Marseiler e Duni Group, Digital Tourism, Hotel Pfösl, Gastrofresh e Solos, Simmons).

Categoria Sustainable Technology

Vince l’assistente virtuale di Digital Tourism

A distinguersi nella categoria dedicata a prodotti e servizi in grado di apportare una significativa innovazione tecnologica, Digital Tourism (Lana – Bolzano) con Eecho, la receptionist virtuale. In tempi come quelli odierni di carenza di personale, una soluzione che la giuria ha considerato estremamente innovativa per supportare in modo efficace chi lavora nell’accoglienza dell’hôtellerie, snellendo e automatizzando compiti ripetitivi, come la gestione della corrispondenza, le richieste di informazioni o di prenotazione. I dipendenti, in tal modo, possono invece dedicarsi ad altro: in primis alla cura dell’ospite.

Categoria Circular Design

Due menzioni speciali

Per la categoria riservata a prodotti con un design globale sostenibile e che, secondo i principi del “ciclo chiuso”, sono fatti con materiali riciclati e/o riciclabili, nessun vincitore. Al secondo posto quindi, ex aequo, l’azienda Marseiler con il fornitore Duni Group e i tovaglioli Duni Soft e Simmons con i materassi della linea, estremamente innovativa, Natural Heritage. Da una parte tovaglioli privi di fossili e compostabili, creati con un legante a base biologica – ricavato da mais, bucce di limone e altri scarti alimentari. Dall’altra materassi interamente realizzati con materiali riciclati – il filo di acciaio delle molle proviene ad esempio dal recupero di rottami di ferro.

I pionieri della sostenibilità

Il vincitore della categoria Sustainable Tourism Pioneers powered by IDM, dedicata agli esercizi del settore turistico in grado di dimostrare un orientamento globale sostenibile nella loro attività e capaci di distinguersi grazie a speciali soluzioni green nelle offerte o nei servizi è stato il Naturhotel Pfösl di Nova Ponente (Bolzano). Una struttura a conduzione familiare che ha recentemente ottenuto la certificazione secondo i criteri del GSTC (Global Sustainable Tourism Council), ovvero uno standard internazionale che mira a promuovere concretamente lo sviluppo del turismo sostenibile in tutti i suoi aspetti.

Vinea Tirolensis e gli eventi di Hotel 2022

Il focus di mercoledì 19 ottobre sarà sull’architettura alberghiera, il design, l’arredamento d’interni, la trasformazione e l’ampliamento delle strutture ricettive.

La Fondazione Architettura Alto Adige organizzerà un evento (in lingua tedesca) incentrato sulla tematica dell’architettura sostenibile, attraverso la presentazione di tre eccezionali best practice progettuali, mentre l’Agenzia CasaClima, attraverso un talk dei suoi esperti, rifletterà su come rendere un albergo sia sostenibile che efficiente.

Sempre mercoledì 19 ottobre, 66 cantine dei Vignaioli indipendenti Alto Adige con i loro oltre 350 vini, saranno presenti a Fiera Bolzano, in uno spazio espositivo di 500m², per la tradizionale degustazione annuale dell’Associazione: Vinea Tirolensis, ospitata per la settima volta in occasione di Hotel. Quest’anno, grande novità, saranno presenti anche 15 produttori trentini, pronti a far conoscere e assaggiare i loro prestigiosi vini.

La digitalizzazione utile

L’ultimo giorno di manifestazione – giovedì 20 ottobre – sarà invece dominato dalla tematica della digitalizzazione e dalla domanda: come possono le numerose nuove tecnologie contribuire concretamente ad aumentare l’efficienza delle imprese ricettive? Su questo tema si svolgeranno due tavole rotonde. Nella seconda – in programma alle ore 13:00 – i relatori, partendo da un’overview generale, elaboreranno approcci e strategie per il pubblico sulla base delle proprie esperienze e di esempi concreti.

Ancora giovedì 20 tornerà inoltre la Biblioteca del vino, il banco di degustazione curato da esperti sommelier.

Hotel 2022: 4 giorni – 45 Speaker – 500 aziende alla ricerca di nuovi contatti – 20.000 professionisti dell’ospitalità

Fino a giovedì 20 ottobre – 9:30 – 18 – giovedì fino alle 17

Ticket online: 24 euro invece di 30

Assieme a Vinea Tirolensis 19 ottobre – Biblioteca del vino 20 ottobre

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige. Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

www.fieramesse.com/hotel.