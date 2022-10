Hotel: a Fiera Bolzano svelato il programma della rassegna internazionale

mercoledì, 12 ottobre 2022

Bolzano – Svelate novità, temi e programmi dell’edizione 2022 di Hotel, che avrà 500 espositori e 45 speaker. Dal 17 al 20 ottobre a Bolzano è in calendario la fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione. La 46esima edizione di Hotel mette al centro innovazione e digitalizzazione, alimentazione e architettura: il tutto sotto all’immancabile tetto della sostenibilità, con un Award e un programma eventi di alto livello.

Oggi il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur, ha illustrato gli eventi con la presenza di Marco Masè, vicepresidente di Asat Trentino, Riccardo Turri e Clementina Balter.



Nel suo intervento Marco Masè, nel ruolo di vicepresidente Asat (Associazione Albergatori e imprese turistiche della provincia di Trento), ha snocciolato i dati sull’estate appena trascorsa, con un incremento di presenze del 3,8%, ma ha anche evidenziato le preoccupazioni per la carenza o difficoltà a reperire personale, caro energia e la questione sanitaria (Covid) che non è ancora completamente risolta. “Noi – ha detto Masè – ci siamo e propnti a fare la nostra parte”.

Sulla parte energetica è intervenuto Riccardo Turri, che ha ricordato gli investimenti degli ultimi anni che hanno portato a un risparmio energetico del 25% e le strategie che saranno presetnate nel corso delle quattro giorni di Hotel a Fiera Bolzano. “La carte da giocare – ha spiegato – è il risparmio, legato naturalmente alla sostenibilità”.

Nel terzo intervento Clementina Balter, presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino, ha posto l’accento sulla collaborazione tra gli operatori del Trentino e dell’Alto Adige, spiegando che a Fiera Hotel saranno presenti 15 aziende vitivinicole del Trentino.

Il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur, ha evidenziato che per Fiera Hotel “c’è grande entusiasmo” e i numeri degli espositori sono la conferma.

Il programma di Fiera Hotel e Vinea Tirolensis è affascinante e mette al centro innovazione e digitalizzazione, alimentazione e architettura: il tutto sotto all’immancabile tetto della sostenibilità, con un Award e un programma-eventi interamente dedicato alla tematica. Non mancheranno inoltre le migliori startup che gareggeranno per l’Hotel Startup Award,che per il secondo anno ruota attorno alla sostenibilità alberghiera. L’Hotel Sustainability Award premia le aziende più innovative che offrono prodotti e servizi sostenibili, regalando a tutti più fiducia nel futuro. Un’occasione per dare un riconoscimento concreto alle aziende più meritevoli sul fronte della sostenibilità e al loro lavoro, spesso nascosto, di ricerca e sviluppo. Tre categorie – Sustainable Food & Drinks, Circular Design, Sustainable Technology – sono dedicate agli espositori. La quarta categoria – Sustainable Tourism Pioneers powered by IDM – è riservata ai nostri visitatori, gli imprenditori del settore turistico e alberghiero. I vincitori delle quattro categorie riceveranno dei pacchetti di visibilità esclusivi in Trentino-Alto Adige e oltre.

Saranno presenti i vignaioli indipendenti dell’Alto Adige che presenteranno Vinea Tirolensis: “Dalla vite al bicchiere i migliori vini del territorio a Hotel”. 100 viticoltori e 1 grande passione – questi sono i Viticoltori Indipendenti dell’Alto Adige. Il loro ritrovo più importante con degustazione è proprio Vinea Tirolensis, nella cornice perfetta di Hotel dove si ritrovano i viticoltori, l’industria alberghiera e la ristorazione altoatesina. Quest’anno saranno presenti anche 15 produttori trentini.

Hotel – 4 giorni | 45 Speaker | 500 aziende| 20.000 professionisti dell’ospitalità

Da lunedì 17 a giovedì 20 ottobre – 9:30 – 18

Ticket online | 24 Euro invece di 30

Assieme a Vinea Tirolensis 19 ottobre | Biblioteca del vino 20 ottobre

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/hotel