Hotel 2021, a Fiera Bolzano ospitalità fa rima con sostenibilità

giovedì, 30 settembre 2021

Bolzano – Hotel 2021, ospitalità fa rima con sostenibilità. Dal 18 al 21 ottobre ritorna a Fiera Bolzano la fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione. La 45esima edizione di Hotel mette al centro innovazione, economia circolare e regionalità, architettura e design: il tutto sotto all’immancabile tetto della sostenibilità, con un Award e un programma-eventi interamente dedicato alla tematica. Non mancheranno inoltre le best-practices del settore, pronte a ispirare e rivoluzionare.

“La sostenibilità è un argomento che riguarda tutti da molto vicino: è la sfida del ventunesimo secolo. Una sfida che va vinta, perché non abbiamo un secondo pianeta a disposizione. Ad Hotel 2021 il focus sarà in primis proprio su questo, attraverso la premiazione delle aziende più meritevoli e un programma-eventi molto ricco che guarderà con il consueto interesse all’innovazione, ai circuiti regionali e al design sostenibile”, spiega Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano.

Ritorna quindi per la terza edizione e in veste rinnovata, il Sustainability Award, premio organizzato in collaborazione con NOI Techpark Alto Adige, Libera Università di Bolzano, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, Eurac Research e Provincia Autonoma di Bolzano. L’obiettivo è ancora una volta quello di dare un riconoscimento alle aziende più meritevoli sul fronte della sostenibilità e al loro lavoro, spesso nascosto, di ricerca e sviluppo. Cambiano quest’anno le categorie, ovvero: Innovazione, Design, Circle e Sustainable Pioneers powered by IDM. Le prime tre – dedicate rispettivamente a prodotti e servizi che portano una significativa innovazione tecnologica, che dimostrano di avere un design globale sostenibile e che secondo i principi del “ciclo chiuso”, sono fatti con materiali riciclati e/o riciclabili – sono riservate agli espositori di Hotel. La quarta, importante novità di quest’anno, è invece pensata per i visitatori e, più nello specifico, per gli esercizi del settore turistico impegnati nel tema della sostenibilità, che abbiano già realizzato progetti di successo in questo ambito. In palio, per questa categoria, un pacchetto marketing del valore di ben 10.000 Euro. Sette giurati esperti decreteranno i quattro vincitori che verranno premiati nella serata di mercoledì 20 ottobre nell’H1, il nuovissimo cortile interno di Fiera Bolzano con 2.500 mq di spazio coperto. Una location speciale per un’occasione speciale.

Le tematiche-chiave dell’Award faranno inoltre da fil rouge all’intera manifestazione e ai suoi numerosi eventi presentati sull’Hotel Connects Stage, il palco tra le corsie nato nell’edizione 2020, e disponibili anche in diretta streaming. Lunedì 18 sarà quindi la giornata dedicata all’innovazione, martedì 19 alla regionalità, con particolare attenzione alla sostenibilità in ambito food e mercoledì 20 sarà il turno dell’architettura e del design (con approfondimenti su wellness e arredamento d’interni). Infine, giovedì 21, le best-practices: i “pionieri” della sostenibilità locale e nazionale si racconteranno per ispirare il pubblico con i loro esempi virtuosi di hôtellerie e ristorazione.

IL PROGRAMMA – Hotel 2021

• 18-21 ottobre | 9:30-18 | giovedì fino alle 17

• Ticket online con scelta della giornata di visita | 24 Euro

• Digital Pass (live-streaming & on demand) | 10 Euro

• 18 e 19 ottobre insieme ad Autochtona

• 20 e 21 ottobre insieme a Vinea Tirolensis

Grazie al protocollo #FieraSicura ti garantiamo una visita ad un alto livello di sicurezza. Per maggiori informazioni: www.fieramesse.com/safety-first. Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige. Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/hotel