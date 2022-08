Guardia di Finanza: l’Alto Garda saluta Francesca Di Zio

lunedì, 8 agosto 2022

Riva del Garda – L’Alto Garda saluta la capitano Francesca Di Zio, 29 anni, originaria di Pescara, che il prossimo 19 agosto lascerà il comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Riva del Garda (Trento). Oggi Francesca Di Zio è stata ricevuta dal sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, per un incontro di commiato.

Proveniente col grado di Tenente dal Gruppo Tessera di Venezia, la capitano Di Zio aveva preso servizio a Riva del Garda il 22 agosto 2019, appena ventiseienne. La sua nuova destinazione è Palermo, dove avrà la responsabilità di un settore del Nucleo di Polizia economico finanziaria.

La capitano Di Zio (nella foto) si è detta molto soddisfatta dell’esperienza a Riva del Garda, la sua prima da comandante di reparto, che ha coinciso in buona parte con l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Un periodo difficile che ha reso necessario un profondo cambiamento nel modo di lavorare e nel rapporto con il pubblico. Francesca Di Zio ha detto di aver apprezzato molto l’Alto Garda, anche per la sua passione per lo sport, che ha potuto praticare nel migliore dei modi. La nuova destinazione corrisponde a una sfida impegnativa e a un radicale cambiamento di vita, ma Francesca Di Zio si è detta pronta ad affrontarla.

Il sindaco ha apprezzato la stretta collaborazione che si è instaurata in questi anni tra amministrazione comunale e tenenza della Guardia di finanza, e ha rivolto a Di Zio i migliori auguri di buon lavoro.