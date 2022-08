Guardia di Finanza, Dinoi prende il posto di Elia ai vertici del Nucleo PEF di Bolzano

venerdì, 26 agosto 2022

Bolzano – Il Tenente Colonnello Giuseppe Dinoi, 43 anni, sposato, padre di due figli e originario della provincia di Taranto, si è insediato al vertice del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bolzano (il «Nucleo PEF»), in sostituzione del Tenente Colonnello Attilio Elia, che, dopo cinque anni d’intensa e proficua attività, ha lasciato Bolzano per assumere un incarico di rilievo presso il Comando Regionale di Trento.

Il Ten. Col. Dinoi, dopo essersi diplomato al liceo classico, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza e, in seguito, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata e in Economia Politica presso l’Università degli Studi di Trieste.

Nel corso della sua carriera, ha maturato importanti esperienze professionali, passando dal comando della Tenenza di Adria (in provincia di Rovigo) a quello dei Nuclei Operativi di Firenze e Taranto, per assumere, successivamente, gli incarichi di Comandante del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Lecce e Roma, nonché del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta.

Negli ultimi due anni, ha frequentato, presso la Scuola della Guardia di Finanza di Lido di Ostia (polo addestrativo per eccellenza del Corpo) il prestigioso Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria, dedicato agli Ufficiali destinati a ricoprire incarichi connotati da elevata complessità gestionale e organizzativa.

Nel nuovo ruolo, il Tenente Colonnello Dinoi avrà il compito di dirigere il Reparto di punta delle Fiamme Gialle in Alto Adige, che opera nel contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, agli illeciti nel settore della spesa pubblica, ai fenomeni di riciclaggio e, più in generale, a ogni genere d’infiltrazione nell’economia legale. Il Comandante Provinciale, Generale Procucci, ha dato il benvenuto al Tenente Colonnello Dinoi, augurandogli buon lavoro nell’importante incarico da poco assunto; nel contempo, ha espresso parole di vivo apprezzamento e ringraziamento nei confronti del Tenente Colonnello Elia per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, che hanno visto il Reparto impegnato in numerose e lusinghiere attività nei primari settori di servizio della polizia economico-finanziaria