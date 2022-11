Gran Fondo Val Casies, i nuovi membri del comitato organizzatore

venerdì, 18 novembre 2022

Val Casies – È tradizione che in questo periodo gli organizzatori della Gran Fondo Val Casies si riuniscano in assemblea per presentare il bilancio della stagione ormai in archivio e annunciare le novità della 39.a edizione del 2023, in programma i prossimi 18 e 19 febbraio. Durante la riunione si sono svolte anche le elezioni del comitato organizzatore e, come da tradizione, sono state consegnate le prime due copie della brochure della Gran Fondo ai sindaci di Casies, Paul Schwingshackl, e del Comune di Monguelfo-Tesido, Dominik Oberstaller. Foto @Newspower.it.

Walter Felderer, primo e unico presidente nella storia della Gran Fondo Val Casies, ha messo le basi nell’autunno del 1984 per creare una maratona sciistica tra le più amate in Italia e che nel 2023 supererà la soglia dei 70.000 finishers. Professionalità, efficienza e voglia di mettersi in gioco sono i punti di forza del comitato altoatesino, pronto ad accogliere nell’incantevole paesaggio pittoresco gli sciatori di tutto il mondo sabato 18 febbraio sui tracciati di 30 e 42 km in tecnica classica, mentre il giorno dopo si scierà in skating sulle medesime distanze.

C’è tanta voglia di ritornare alla normalità per i 440 volontari delle 16 associazioni della valle, che ogni anno collaborano in sintonia alla riuscita dell’evento. La Gran Fondo Val Casies è un’occasione per fare festa tutti assieme, già a partire dal venerdì e fino alla domenica sera ci sarà musica dal vivo con vari gruppi e bande, cosicché l’appuntamento sportivo sia anche motivo di aggregazione.

Il bilancio, approvato all’unanimità, traghetta il comitato verso una nuova grande edizione e soprattutto verso la quarantesima del 2024. A San Martino, in occasione dell’assemblea, premiati due volontari di lungo corso. È stato confermato lo status di ‘consigliere onorario’ a Peter Stainmayr, in carica dal 1988 al 2022 con ben 238 sedute del consiglio all’attivo, mentre premio “fedeltà” per Norbert Felderer per la sua collaborazione durata 18 anni.

Eletti all’unanimità per il nuovo direttivo, rigorosamente in ordine alfabetico, Walter Felderer, Michel Rainer, Johann Reier, Markus Schaller, Alfons Steiner, Erich Steinmair, Wolfgang Steinmair, Alois Untersteiner, Arnold Untersteiner e i due nuovi membri Harald Taschler e Michael Untersteiner: a breve il comitato ristretto si riunirà per distribuire le cariche.

A tre mesi dal via ufficiale, le iscrizioni procedono senza sosta per l’evento dichiarato ancora una volta “Green” dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Non c’è da stupirsi perché alla Gran Fondo Val Casies la natura la fa da padrona e i fondisti saranno cullati dai suoni del bosco e dai rumori della vita contadina della valle.