Gran Fondo Stelvio Santini, la chiusura delle strade in Valtellina

giovedì, 1 giugno 2023

Bormio – Ordinanza del Prefetto di Sondrio per la chiusura delle strade in Valtellina per la Gran Fondo Stelvio Santini. Foto di Tiziano Ballabio.

Visti il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Bianzone, Bormio, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Tovo di S.Agata, Valdidentro, Valdisotto, Villa di Tirano, viene decretata “la sospensione temporanea della circolazione per tutto il percorso della competizione, così come di seguito indicato, il giorno 4 giugno 2023:

ITINERARIO PERCORSO AGONISTICO GIRO LUNGO

Partenza da Via al Forte incrocio semaforo Bormio, Via Milano, Innesto SP 27 Località Capitania, VALDISOTTO Cepina Via Nazionale, Località Tola, Località Aquilone – Pista Bassa della frana, SONDALO Località Verzedo Via Stelvio, Frazione le Prese Via Stelvio, SP 27 Località Mondadizza, Via Stelvio, Via Bolladore, Via Stelvio, GROSIO Località Somtiolo, Frazione Tiolo, Via Casale Lago, Ponte Fiume Adda, Via Roma, tangenziale esterna Grosio, Via Milano, GROSOTTO Via Centrale, Via Statale, Via Prada, MAZZO Località Braschin, Via Roma, TOVO DI S. AGATA Via Stelvio, Via Roma, LOVERO Via Roma, Via Zampatti, Via Fellini, SP 26 Via Provinciale, SERNIO Via dell’Agricoltura, TIRANO Località Cologna SP 64 Via Lucini, Innesto SS 38 Via della Repubblica, Ponte Fiume Adda, Via Lungo Adda Quinto Alpini, Via dell’Artigianato, Via alla Polveriera, Innesto SS 38 Via Nazionale, VILLA DI TIRANO Via Nazionale, Via Valpilasca, Via Brebbia, Via Europa, Via dei Mulini, Via Alpini, Via Campagna, Via S. Martino, BIANZONE Via Stelvio, Via Teglio, Via Gatta, TEGLIO Via Arboledo, Via Cordini, 1° RISTORO, Viale Parco Rimembranza, SP 21, Via Tudori, Via San Martino, Via Frigeri, Località Vangione, Località Castelvetro, Via Vangione, Via Tresenda per Teglio, Frazione Tresenda, innesto e attraversamento incrocio SS 38, Via Tresenda per Aprica, Via Franchesi, VILLA DI TIRANO Frazione Motta, Via Motta, Via Boniscetti, Via Stalle, Via Svandana, incrocio Via Adda, Via San Bernardo, TIRANO Lungo Adda 4 Novembre, Via della Repubblica, Ponte sul fiume Adda, Largo Risorgimento, Lungo Adda Ortigara, Ciclopedonale Tirano-Lovero, SERNIO Diga Bacino Artificiale di Sernio, Via Valchiosa, sottopasso ciclabile Valchiosa-Sernio, Via 25 Aprile, Via Roma, 2° RISTORO e deviazione PERCORSO MEDIO, Via Garbellini, frazione Biolo, inizio salita Guspessa Mortirolo, fine salita e incrocio con Strada dorsale Trivigno-Mortirolo (attraversamento nei territori comunali di LOVERO, TOVO DI S. AGATA, MAZZO, discesa Strada Mortirolo fino all’8° tornante, innesto con discesa Mortirolo Madonna di Pompei nei territori comunali di GROSOTTO e GROSIO fino alla frazione di Tiolo 3° RISTORO, Incrocio SP 27 Via Stelvio, Frazione Tiolo, Località Somtiolo, SONDALO Via Stelvio, Via Bolladore, Via Stelvio Frazione Le Prese, Località Verzedo, VALDISOTTO SP 27, Pista Bassa della frana, Località Aquilone, Località Tola, Via Nazionale, Via Alù, BORMIO Via Alute, Via Serravalle, Via Atleti Olimpici d’Italia, Via Battaglion Morbegno, Via Funivia, Via S. Antonio, Piazza del Crocifisso, 4° RISTORO, Via Coltura, Ponte di Combo, Incrocio SS 300 Via Vanoni, Via Morcelli, Piazza Cavour, Via della Vittoria, Piazzetta San Gottardo, Via Monte Braulio, Incrocio SS 38 Via Stelvio, VALDIDENTRO SS 38, Salita dello Stelvio, 3^ Cantoniera, 5° RISTORO, BORMIO SS 38, ARRIVO PASSO STELVIO, RISTORO FINALE.

ITINERARIO PERCORSO AGONISTICO GIRO MEDIO

Non prevede la salita di Guspessa Mortirolo. I ciclisti impegnati nel percorso giro medio una volta raggiunta la località di SERNIO, subito dopo il 2° RISTORO percorreranno successivamente: SERNIO Via Roma, Via dell’Agricoltura, LOVERO SP 26 Via Provinciale, Via Andreani, Via Roma, TOVO DI S. AGATA Via Roma, Via Stelvio, MAZZO Via Roma, Località Braschin, GROSOTTO Via Prada, Via Statale, Via Centrale, GROSIO Via Milano, Via Roma, Via Casale Lago, punto di incontro con ciclisti provenienti dalla discesa del Mortirolo Madonna di Pompei, parte finale da Grosio Via Stelvio al Passo dello Stelvio identica al percorso agonistico Giro Lungo.

ITINERARIO PERCORSO AGONISTICO E CICLOTURISTICO GIRO CORTO

I ciclisti impegnati nel percorso giro corto una volta attraversata la località di SONDALO, raggiunta via Bolladore gireranno a sinistra su Via Roma, Via Zubiani, Via 20 Settembre, Via Primo Maggio e dopo aver ripreso via Stelvio, in salita ritorneranno verso Bormio con parte finale identica al percorso agonistico Giro Lungo e Medio.

CHIUSURA TOTALE

– SP 21 in comune di Teglio da località Vangione, località Castelvetro e via Tresenda per Teglio in località Tresenda fino all’incrocio con SS 38 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 10,30

– Strada in comune di Villa di Tirano dalla località Motta di Villa, Via Boniscetti, Via Stalle, Via Svandana fino all’incrocio con SP 25 per Stazzona DALLE ORE 8,15 ALLE ORE 11,00

– Strada di Guspessa Mortirolo nei comuni di Sernio, Lovero, Tovo di S. Agata, Mazzo, Grosotto e Grosio nel tratto in salita da Sernio fino all’incrocio di Guspessa con la strada di dorsale Trivigno-Mortirolo, passaggio sul valico della Foppa Mortirolo, discesa tratto fino al tornante n. 8 del versante di Mazzo, discesa versante di Grosotto e Grosio detto della Madonna di Pompei fino alla località Tiolo incrocio con SS 38 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00

– Strada dello Stelvio SS 38 nel tratto località Bagni Vecchi – Passo dello Stelvio DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 16,30

PERCORSO ALTERNATIVO SENZA PASSO DELLO STELVIO

SOSPENSIONE TEMPORANEA

nel tratto compreso tra km 0,000 e km 3,100 della S.S. 301 del Foscagno e su via Cancano;

CHIUSURA TOTALE

sulla salita di Cancano da inizio salita Strada Militare Fior d’Alpe-Cancano fino alla località Cancano dalle ore 09.00 alle ore 16.30;

In ciascun punto del percorso, salvo le chiusure totali, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 45 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

– è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

– è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

– fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

– è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza“.