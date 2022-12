Gli occhiali da sole con lenti polarizzate

giovedì, 22 dicembre 2022

Cosa significa occhiali da sole polarizzati

Oggigiorno il mercato degli occhiali da sole e da vista conosce una vastissima gamma di prodotti di vario genere.

Tra questi troviamo anche gli indispensabili occhiali da sole con lenti polarizzate.

Cosa significa occhiali da sole polarizzati? Non tutti forse sanno che si tratta di un tipo di occhiali da sole, con lenti polarizzate, ovvero un particolare tipo di lenti che sono dotate di un filtro ottico, che lascia passare solo un tipo di radiazioni solari bloccando tutte le altre.

Infatti il termine “polarizzare” vuol dire direzionare la luce verso un unico polo.

In questo modo gli occhiali proteggono la vista, e migliorano la qualità di visione.

I migliori occhiali da sole polarizzati

Le lenti polarizzate sono ideali per chi fa sport o anche per la guida, dato che elimina quel fastidioso bagliore emesso da superfici riflettenti come la neve, la sabbia, o anche l’asfalto, che può disturbare la visione.

Quindi sono indispensabili occhiali da sole con lenti polarizzate per chi fa sport esterni come ciclismo, sci o pesca o sta molto all’aria aperta, come anche chi guida in situazioni di grande abbagliamento.

Le lenti polarizzate sono montate su occhiali sportivi oppure sportivi-chic, e i migliori occhiali da sole polarizzati sono quelli che si trovano in vendita nei migliori siti di occhialeria, realizzati con materiali di qualità e durevoli.

Dobbiamo sapere che esistono vari colori delle lenti che cambiano in funzione della percezione della luminosità di chi utilizza gli occhiali e anche in base al tipo di attività che andrà a svolgere all’esterno.

Le lenti verdi possono essere utilizzate tutti i giorni, donando una ottimale percezione dei colori, aumentando quella delle zone d’ombra e danno un ottimo contrasto anche in situazioni di scarsa luminosità; le lenti grigie sono invece perfetta per chi pratica attività outdoor, per alta luminosità, e non alterano la percezione dei colori.

Infine ci sono le lenti marroni, indicate per aumentare la percezione del contrasto e della profondità anche in caso di luce variabile.

Prezzo delle lenti polarizzate

Il prezzo delle lenti polarizzate è ovviamente diverso da quello delle lenti standard, perché hanno delle funzioni diverse e peculiari.

Ci sono ovviamente diversi tipi di lenti, diverse marche, e inoltre il prezzo varia anche in base al fatto che la lente sia solo da sole, oppure anche graduata.

Infatti chi ha problemi di vista può scegliere occhiali da sole graduati e con lenti polarizzate.

Occhiali da sole polarizzati uomo

Gli occhiali da sole polarizzati da uomo, come pure quelli da donna, sono alla moda, con forme originali ed eleganti.

Se ne trovano di classici, dalla montatura nera o marrone osso, con lenti dalle forme tradizionali, oppure ci sono anche gli occhiali da sport, aderenti e fascianti, con colori sgargianti.

In entrambi i casi comunque gli indispensabili occhiali da sole con lenti polarizzate sono un must to have in ogni occasione in cui si stia tanto all’aperto, sia per gli sportivi come pure per chi sta molte ore alla guida o in situazioni di forte riverbero.

Svantaggi lenti polarizzate

Gli svantaggi delle lenti polarizzate sono solo legati al tipo di ambiente che si frequenta, in particolare non sono adatti in città.

Offrono invece molti vantaggi nelle situazioni di particolare riverbero e luminosità.

Vantaggi delle lenti polarizzate vantaggi

I vantaggi delle lenti polarizzate sono innumerevoli sopratutto in situazioni più specifiche.

Sono indispensabili occhiali da sole con lenti polarizzate sopratutto in alta montagna, al mare, oppure quando si praticano delle attività all’aria aperta.

In queste situazioni infatti il riverbero è maggiore, ad esempio la neve può riflettere fino all’85% dei raggi solari, l’acqua ne riflette il 20% e la sabbia circa il 10%.