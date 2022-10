lunedì, 17 ottobre 2022

Sondrio – Gli aiuti ai valtellinesi arrivano dagli indennizzi idroelettrici. Il presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti (nella foto), ha firmato la delibera con la ripartizione delle somme ai destinatari individuati nella delibera di Regione Lombardia. Infatti il Pirellone ha stabilito che le società che gestiscono gli impianti idroelettrici in Lombardia debbano garantire 220 chilowattora di energia per ogni chilowatt di potenza nominale media annua che hanno in concessione.

Le risorse – 2 milioni di euro – saranno assegnate alle famiglie valtellinesi residenti con Isee inferiore o uguale a 15mila euro con al massimo un figlio e con Isee fino a 30mila euro per tutte le famiglie con almeno due figli. A breve verranno definite le modalità, e i tempi di presentazione della domanda nelle diverse sedi municipali.