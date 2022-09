Giro al Sas e Trento Half Marathon: le strade chiuse

venerdì, 30 settembre 2022

Trento – Oggi divieti in centro sul percorso del Giro al Sas a Trento domani dalle 10 traffico vietato in molte vie dalla zona di via Maccani fino alle Ghiaie, viale Verona e via Degasperi. Niente sosta all’ex Sit e in piazza Dante In occasione del Trento Running Festival in programma questo fine settimana numerose strade del centro città e zone limitrofe – da via Maccani fino alla zona delle Ghiaie, viale Verona e via Degasperi – saranno chiuse al transito veicolare. Ecco tutti i divieti in dettaglio.

Per lo svolgimento del “75° Giro al Sas” il transito sarà vietato nella giornata di sabato 1 ottobre dalle ore 14.30 alle 20 circa lungo tutto il percorso di gara e precisamente nelle seguenti vie e piazze: piazza Duomo (dove è prevista la partenza), via Garibaldi, via Dordi, piazza A. Vittoria, piazza Erbe, via Mantova, largo Carducci, via S. Pietro, via Manci, via Belenzani, piazza Duomo (arrivo) (nella foto © Daniele Mosna l’edizione 2021)

Per lo svolgimento dell’undicesima edizione della Trento Half Marathon, nella giornata di domenica 2 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 è previsto il divieto di transito veicolare nel seguente percorso: piazza Dante, via Torre Vanga, via Prepositura, via Rosmini, via Giusti, Largo Prati, via Muredei, via Degasperi, via Jedin, via Sanseverino, via Monte Baldo, corso Lavoro e Scienza, via Sanseverino, Lung’Adige Monte Grappa, via Brescia, ponte San Lorenzo, lung’Adige Apuleio, via Druso, ponte San Giorgio, lung’Adige Leopardi, via Busetti, corso Buonarotti, via Antonio da Trento, via Scopoli, via Morone, corso Degli Alpini, via Maccani, via Schmidt, via Senesi, via Lavisotto, via Fratelli Fontana, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti, piazza Dante, via Torre Verde, piazza Raffaello Sanzio, via Bernardo Clesio, via dei Ventuno, via Ferruccio, piazza Venezia, largo Porta Nuova, via Francesco d’Assisi, largo Pigarelli, piazza Fiera, via S. Giovanni Bosco, via Piave, Corso 3 Novembre, ponte Cavalleggeri, viale Verona, via Fermi, via Degasperi, via Bartali, via Fersina, strada retrostante il Palatrento, sottopasso ferrovia, via Fermi, via Degasperi, via Ghiaie, via Monte Baldo, largo Prati, via Giusti, via Rosmini, via del Travai, piazza Fiera, via Mazzini, via San Vigilio, via Garibaldi, via Dordi, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Roma, via Belenzani, Piazza Duomo.

Sempre nella giornata di domenica 2 ottobre, dalle ore 10.05 alle ore 12, per lo svolgimento del “Quarter Marathon” sarà vietato il transito veicolare nel seguente percorso: piazza Dante, via Torre Vanga, via Prepositura, via Rosmini, via Giusti, largo Prati, via Muredei, via Degasperi, via Jedin, via Sanseverino, via Monte Baldo, corso Lavoro e Scienza, via Sanseverino, lung’Adige Monte Grappa, via Brescia, ponte San Lorenzo, lung’Adige Apuleio, via Druso, ponte San Giorgio, lung’Adige Leopardi, via Busetti, corso Buonarotti, via Antonio Da Trento, via Scopoli, via Morone, corso Degli Alpini, via Maccani, via Senesi, via Lavisotto, via F.lli Fontana, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti, piazza Dante, via Torre Vanga, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, piazza Duomo.

Per lo svolgimento della “Happy family run” è vietato il transito veicolare nella giornata di domenica 2 ottobre dalle ore 10.10 alle ore 12 nel seguente percorso: piazza Dante, via Torre Vanga, via Prepositura, via Rosmini, via Giusti, largo Prati,

via Muredei, via Degasperi, via Jedin, via Sanseverino, via Monte Baldo, corso Lavoro e Scienza, Sanseverino, lung’Adige Monte Grappa, cavalcavia San Lorenzo, via Pozzo, via Delle Orfane, via Cavour, piazza Duomo.

Inoltre saranno vietate la sosta e la fermata (anche per autobus urbani e taxi) in piazza Dante (dalle 22 del primo ottobre alle 14 del 2 ottobre), in via Lavisotto dall’incrocio con via F.lli Fontana dalle ore 00 alle ore 13 del 2 ottobre), in via Stoppani a destra dalle ore 00 fino alle 13 del 2 ottobre, in via Giusti fronte civici 41, 43, 45 e 47 dalle ore 00 fino alle 13 del 2 ottobre, in largo Pigarelli negli spazi dedicati ai motocicli dalle ore 00 fino alle ore 13 del 2 ottobre, al Centro Sportivo Ghiaie, strada interna aree spogliatoi rugby dalle ore 00 alle 13 del 2 ottobre (in accordo con Asis compresa l’apertura delle stanghe della strada interna), in piazza Fiera davanti la Curia dalle ore 00 del 30 settembre fino alle ore 24 del 2 ottobre, in via Mazzini dalle ore 00 del 2 ottobre fino alle ore 13 del 3 ottobre.

Sosta e fermata sono vietate anche sul percorso del Giro al Sas: piazza Duomo, via Garibaldi, via Dordi, piazza Vittoria, piazza delle Erbe, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Belenzani dalle ore 10 del 1 ottobre fino alle ore 18 del 2 ottobre. Divieto di sosta e fermata inoltre in piazza Santa Maria Maggiore tra il civico 20 e il civico 25 dalle ore 7 del 29 settembre fino alle 19 del 2 ottobre, nel piazzale ex Sit in via Canestrini dalle 7 del 1 ottobre fino alle ore 16 del 2 ottobre, in via Belenzani, via Manci, via San Pietro, via Mantova, via Dordi, via Garibaldi per posizionare e rimuovere le transenne dalle ore 16 del 29 settembre fino alle 24 del 3 ottobre.

Infine, è vietato il transito veicolare in piazza Duomo e in via Belenzani, nel tratto compreso tra il civico 33/1 e piazza Duomo, a partire dalle ore 10 di oggi fino alle ore 18 del 2 ottobre.

CRESCE A TRENTO L’ATTESA PER LA SFIDA CRIPPA – EDRIS NEL 75.0 GIRO AL SAS

Gli azzurri guidati dal padrone di casa Yeman Crippa lanciano la sfida al pluricampione Muktar Edris: Sarà questo il leit motiv della 75.a edizione del Giro al Sas, la stracittadina di Trento che domani – sabato 1 ottobre – alle 18:30 saluterà il ritorno in gara dell’azzurro europeo dei 10.000 metri. Sulle strade delle sue città il quasi ventiseienne delle Fiamme Oro proverà in prima persona a riportare il tricolore sul gradino più alto del podio del Giro al Sas (l’ultimo successo italiano è di Stefano Baldini, nel 2006) contro il principale favorito Edris, l’etiope che oltre ad aver collezionato due titoli mondiali nei 5.000 metri (2017 e 2019) ha saputo scrivere quattro volte il proprio nome nell’Albo d’Oro trentino, l’ultima proprio dodici mesi fa.

Edris dovrà guardarsi le spalle anche da altri italiani alla ricerca di un risultato di prestigio, a cominciare da Osama Zoghlami (Aeronautica, bronzo nei 3000 siepi agli Europei di Monaco, Pietro Arese (Fiamme Gialle, quarto nei 1500 metri) e Pietro Riva (Fiamme Oro, quinto nei 10.000 di Crippa).

Dieci giri, ciascuno di 1.000 metri circa, con partenza alle 18:30 e traguardo volante in memoria dell’alpinista trentino Fabio Giacomelli a metà gara mentre per il primo italiano al traguardo ci sarà in palio il Memorial Cosimo Caliandro: il menù è quello storico, da 75. edizioni capace di regalare momenti di grande atletica complice ad un l’Albo d’oro con le firme dei più grandi campioni di sempre, come ricorda Ferruccio Demadonna, che ne fanno un unicum a livello planetario grazie ai vari Bekele, Tergat, Kiplimo, Panetta e via dicendo.

Il sabato pomeriggio allestito dall’Asd Città di Trento si animerà però già dopo pranzo con le prove popolari del Centro Sportivo Italiano per tutte le categorie (dalle 15) per arrivare al Giro al Sas Kids che alle 18 coinvolgerà 200 bambini con meno di otto anni su via Belenzani verso il traguardo di Piazza Duomo.

Domenica 2 ottobre il Trento Running Festival si completerà con l’undicesima Trento Half Marathon e con l’onore di avere sulle strade cittadine il campione iridato di maratona Tamirat Tola. All’etiope spetterà il compito di infrangere il muro dell’ora di gara dopo che nel 2021 il connazionale Chimdessa Gudeta aveva esaltato il rinnovato tracciato chiudendo in 1:00’15. Da segnalare come l’organizzazione di Gianni Demadonna abbia recuperato in mattinata l’atleta africano “disperso” a Francoforte a causa dei ritardi nei voli aerei e con difficoltà nei controlli di polizia.

Tra gli altri volti da seguire sui 21,097 chilometri disegnati attorno alle principali bellezze architettoniche di Trento vanno segnalati l’altro etiope Bultisa, l’ugandese Kevin Kibet ed i keniani Wesley Kimutai, Solomon Kipchoge e Mike Chematot. Nella gara femminile ci sarà anche la veneziana Giovanna Epis (Carabinieri) che in questa stagione ha evidenziato ulteriori miglioramenti fino a conquistare un prestigio quinto posto nella maratona dei Campionati Europei. Occhi puntati sulle due etiopi Anchinalu e Degefa e sulle due keniane Chepkirui e Nenkampi. Il record femminile della Trento Half Marathon è il 1:08’34 ottenuto dalla keniana Rionoripo nel 2019.

La Trento Half Marathon scatterà alle 10 e precederà di 15 minuti lo start della Quarter Marathon (gara sulla distanza di 10,548 metri, novità della stagione) e di 20 minuti quello della Happy Family Run, la camminata a passo libero di cinque chilometri aperta davvero a tutti.

LA MEDAGLIA – La storia è racchiusa anche all’interno della medaglia che ornerà il collo di ciascun finisher della Trento Half Marathon: il disegno richiama il rosone del Duomo di San Vigilio, sede nel sedicesimo secolo del Concilio di Trento che rappresenta una pietra miliare nella storia del cattolicesimo. Un ulteriore tocco di storia in una città che rappresenta una delle mete più richieste dal turismo, anche e soprattutto per la possibilità di abbinare sport e cultura nel contesto di un ambiente di grande qualità.

VOLONTARI – E Patrizia Suligoi, infaticabile responsabile dei volontari, lancia un invito a chi ama mettersi in giocao: Se anche tu vuoi diventare volontario e desideri far parte della nostro staff condividendo questa bella esperienza puoi iscriverti, coinvolgendo anche i tuoi amici, compilando il modulo online sul sito https://www.trentorunningfestival.it/volontari