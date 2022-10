Giornate Fai d’Autunno, in Valtellina servizi di pattuglia dei carabinieri

sabato, 15 ottobre 2022

Sondrio – In occasione dell’undicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, la grande manifestazione che porta i visitatori alla scoperta delle bellezze d’Italia in centinaia di luoghi solitamente inaccessibili oppure poco noti e bisognosi di valorizzazione, i carabinieri saranno presenti nei luoghi interessati dalle visite quali Palazzo Martinengo di Sondrio, Castel Grumello di Montagna in Valtellina e i Bagni di Masino in Val Masino.

I militari effettueranno alcuni servizi di pattuglia per garantire una cornice di sicurezza all’evento e assistenza ai volontari del Fai.