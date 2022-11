Giornata nazionale dell’albero, iniziative del carabinieri in Valtellina

lunedì, 21 novembre 2022

Sondrio – Giornata nazionale dell’albero, iniziative in Valtellina. Il comando carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, nel solco di una consolidata tradizione, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’Unicef, ha promosso, in occasione della “Giornata Nazionale dell’Albero”, un’iniziativa su tutto il territorio nazionale prevedendo attività orientate a stimolare e promuovere il recupero di aree urbane degradate nonché infondere nelle nuove generazioni il rispetto della natura e degli ecosistemi forestali.

In particolare, oggi 21 novembre i comandi Carabinieri della Specialità Forestale, con la collaborazione e la presenza di autorità locali, scolaresche e associazioni, sobrie cerimonie consistenti nella messa a dimora di piante forestali autoctone e sistemazione degli arredi (panchine evocative e pannelli informativi).

Nell’ambito di questa provincia sono in programma tali iniziative presso i seguenti istituti scolastici aree verdi: Sondrio via Tonale, presso l’Istituto Tecnico Statale “A. De Simoni – M. Quadrio”; Morbegno via Credaro, presso il Liceo Tecnico “P.L. Nervi – Ferrari”; Sondalo località Bolladore, presso il sentiero Valtellina, in presenza di una scolaresca dell’Istituto comprensivo di Grosio, Grosotto e Sondalo.