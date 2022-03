Gardesana occidentale: interventi e chiusure gallerie tra Salò e Vobarno

sabato, 19 marzo 2022

Vobarno – L’Anas ha programmato gli interventi per la manutenzione periodica degli impianti tecnologici in galleria lungo la ss 45 Ter “Gardesana Occidentale” all’interno delle gallerie “La Guarda” e “Monte Castello” tra i comuni di Salò e Vobarno, provincia di Brescia.

Nel dettaglio la statale verrà chiusa al traffico dal km 0,000 al km 4,400 nella notte di mercoledì 23 marzo, partire dalle 22 fino alle 5 del giorno successivo. Il percorso alternativo, indicato in loco tramite la opportuna segnaletica provvisoria, si articolerà lungo la viabilità provinciale e nello specifico: per i veicoli diretti in Valsabbia, il percorso alternativo è costituito dalla S.P. 116 e S.P. IV con uscita obbligatoria allo svincolo di Villanuova; per i veicoli diretti a Brescia, il percorso alternativo è costituito dalla S.P. 116 e S.P. IV con uscita obbligatoria allo svincolo di Roè Volciano località Tormini; i veicoli provenienti da Trento verranno deviati sulla S.P. IV “località Collio” con uscita obbligatoria allo svincolo di Vobarno.

Programmati, inoltre, gli interventi di manutenzione periodica degli impianti a servizio della galleria Montenegrone, lungo la strada statale 671 “della Val Seriana”, in provincia di Bergamo. Per consentire lo svolgimento dei lavori la statale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Pedrengo e l’intersezione con la SP35 dir (dal km 13,750 al km 22,000) dalle ore 21:00 di lunedi 21 marzo fino alle ore 6:00 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità comunale all’interno dei comuni di Villa di Serio, Nembro, Scanzorosciate e Pedrengo.