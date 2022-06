Gardesana Occidentale chiusa di notte per lavori di asfaltatura

domenica, 5 giugno 2022

Rezzato – Lavori sulla Gardesana Occidentale. L’Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione sulla strada statale 45 bis “Gardesana Occidentale” tra Rezzato (km 47,900) e Villanuova sul Clisi (km 57,900), in provincia di Brescia. Per consentire l’esecuzione dei lavori è prevista la chiusura al transito della carreggiata nella fascia oraria 21-6, festivi e prefestivi esclusi. La limitazione sarà attivata per fasi coinvolgendo, nell’avanzamento delle lavorazioni, singole tratte.

L’avvio delle opere è previsto per domani sera – lunedì 6 giugno – mentre il completamento è previsto entro venerdì 17 giugno. Durante i lavori il traffico sarà indirizzato sulla viabilità locale tramite apposita segnaletica.