Frana sulla Statale 36, traffico paralizzato verso la Valtellina

domenica, 14 agosto 2022

Colico – Valtellina e Valchiavenna virtualmente “isolate” e disagi per i turisti che da Milano cercano di raggiungere la provincia di Sondrio. La Statale 36 è stata chiusa per frana in direzione nord verso Colico e Sondrio. Durante la notte un grosso masso si è staccato dalla parte rocciosa che sovrasta la Superstrada all’altezza di Abbadia Lariana (Lecco). La frana ha danneggiato alcuni veicoli degli automobilisti in transito, ma non si registrano feriti. La Statale del lago di Como è stata chiusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia strada e i tecnici di Anas. Il traffico è deviato lungo il raccordo Lecco – Valsassina della SS 36, cioè verso la nuova Lecco – Ballabio verso la Valsassina. A causa del punto dove si è verificato il distacco del masso non è infatti possibile nemmeno imboccare direttamente la Sp 72, che costeggia il ramo lecchese del lago di Como e che è l’unica alternativa alla Statale. Gli automobilisti sono così obbligati ad allungare il giro di chilometri.