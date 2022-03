Frana sul Saresano, stop alle esplosioni nella miniera Ca’ Bianca

martedì, 1 marzo 2022

Tavernola Bergamasca – Stop alle esplosioni all’interno della miniera Ca’ Bianca di Parzanica (Bergamo). Con un decreto della direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia è stato ordinato il blocco delle esplosioni nella miniera Ca’ Bianca di Parzanica, dove si estrae la marna per produrre il cemento nello stabilimento di Tavernola Bergamasca (Bergamo).

Il blocco rimarrà in vigore fino a quando saranno effettuate le opere di mitigazione della frana sul monte Saresano, con un costo stimato di poco superiore agli 11 milioni di euro che dovrebbero essere avviate nel 2023. In questo periodo potrà essere effettuato l’abbattaggio meccanico della marna, con gli escavatori, e l’attività sarà sottoposta a monitoraggio per valutarne eventuali conseguenze sulla frana. Un anno fa la preoccupazione per il movimento della frana, ora si guarda al futuro con fiducia e un piano ben preciso.