mercoledì, 9 marzo 2022

Stelvio – Fondi Borghi PNRR, l’Alto Adige propone Stelvio. La Provincia presenterà al Ministero della Cultura il progetto per la riqualificazione del paese di Stelvio, dopo la certificazione della Commissione di valutazione. Sei progetti analizzati.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede fondi per finanziare progetti di rilancio economico e sociale dei paesi minacciati dallo spopolamento e dei borghi storici. Si tratta dell’Azione A della Misura 2.1 nel settore del turismo e della cultura definita “Attrattività dei borghi”. Per ciascuno di questi progetti il Ministero della Cultura mette a disposizione 20 milioni di euro per complessivi 420 milioni di euro. In Alto Adige, la Giunta ha approvato lo scorso 11 gennaio la pubblicazione di un avviso pubblico ai Comuni della provincia per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi a rischio abbandono e abbandonati. Il progetto del comune di Stelvio ha ottenuto 580 punti ed è in testa alla graduatoria dei Comuni che hanno presentato richiesta di finanziamento. Oggi (8 marzo) la Giunta ha recepito la proposta del Nucleo di valutazione, che ha esaminato complessivamente sei progetti. Entro il 15 marzo, la Giunta presenterà l’intervento pilota al Ministero della Cultura. In caso di valutazione positiva, il Comune Stelvio potrà ricevere un premio fino a 20 milioni di euro previsto dal Piano PNRR (foto © Asp).

Il nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione dei progetti è insediato nella Ripartizione Cultura tedesca ed è composto da tre rappresentanti delle tre Ripartizioni provinciali alla Cultura e tre rappresentanti del Consorzio dei Comuni. “La commissione presieduta dal direttore di dipartimento Volker Klotz ha certificato che gli aspetti culturali del progetto selezionato sono ben ponderati e che gli investimenti, suddivisi tra diversi settori, sono mirati al piano di rilancio del paese di Stelvio” – ha evidenziato l’assessore alla cultura in lingua tedesca Philipp Achammer, che ha presentato il piano insieme ai suoi omologhi Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider. “Stelvio – ha rimarcato Achammer – soddisfa il criterio dello spopolamento, in quanto l’agglomerato romanico conta al momento appena 421 abitanti. La connessione tra tradizione e innovazione, così come il coinvolgimento di molti partner provenienti da diverse aree sono stati convincenti nella proposta di rilancio”. Tra i progetti per il rilancio di Stelvio sono previsti spazi di coworking, la conversione del negozio del villaggio in un centro servizi, un museo diffuso, investimenti nell’agricoltura, residenze per artisti e il festival culturale “Stelvio Festival”. Secondo il rapporto stilato, la presenza di un albergo diffuso crea inoltre un potenziale di sviluppo per il turismo dolce.

La graduatoria

Secondo il report stilato dal Nucleo valutazione, alle spalle di Stelvio si è posizionato il Comune di Salorno sulla Strada del Vino con 550 punti, seguito a ruota da Chiusa (520 punti), Vipiteno (500), Curon Venosta (460) e il Comune di Fortezza, che ha ottenuto 155 punti per il progetto di valorizzazione della zona di Mezzaselva. Le proposte avanzate dai Comuni di Trodena nel parco naturale, Anterivo, Aldino e Castelrotto, quest’ultimo per il progetto relativo alla frazione di Telfen, non sono stati ammessi, non avendo soddisfatto tutti i requisiti richiesti.

Piano anche per piccoli progetti

Il bando del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, come noto, prevede il finanziamento complessivo di 21 progetti (uno per ogni regione e provincia autonoma), ma l’asse di finanziamento del PNRR “Attrattività dei borghi” prevede anche un secondo sostegno statale: nell’ambito dell’Azione B i Comuni, sempre entro il 15 marzo 2022, possono presentare direttamente al Ministero della Cultura domanda di finanziamento per piccoli progetti fino a 1,6 milioni di euro.