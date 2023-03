Fondazione Costruiamo il Futuro, consegna dei premi a Darfo Boario

sabato, 18 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – A Darfo Boario Terme si è svolto l‘evento finale del Premio Costruiamo il Futuro Speciale Edison per Valle Camonica e Val Caffaro. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, ha come obiettivo sostenere – attraverso la distribuzione di premi sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro – la 22 associazioni di piccole e piccolissime dimensioni che si sono distinte sul territorio per l’impegno profuso in campo sociale, sportivo e culturale. I maggior contributi maggiore agli oratori delle parrocchie San Matteo di Angone e San Salvatore di Breno, alle associazioni Dieci e Aquila, al gruppo Sportivo Sonico e al Comitato A.N.D.O.S. Medaglie d’oro per due volontari.

Una grande giornata di festa stamattina al Garden Multivision di Darfo Boario Terme, che ha visto la presenza di Simona Tironi, neo assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Daniele Bellini, responsabile Autorizzazioni, Grandi Concessioni, Territorio e Ambiente Power Asset di Edison; Mauro Maffi, direttore filiale Terzo Settore di Brescia di Intesa Sanpaolo; Cristian Farisè, assessore Comunità montana di Valle Camonica; Giorgio Buzzi, presidente Assocamuna e Giovanni Vezzoni, presidente CSV Brescia. Sul palco sono intervenuti anche Lino Zani, alpinista, produttore e conduttore tv, e Chiara Icardi, giornalista sportiva.

La grande iniziativa benefica, realizzata dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, nasce nel 2003 con l’obiettivo di supportare in modo concreto – attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni e fornitura di materiali e attrezzature – il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si impegnano sul territorio in ambito sociale, sportivo e culturale. Dopo la Brianza, Milano, Sondrio e Bergamo, dove in vent’anni sono stati distribuiti già un milione e mezzo di euro a 868 associazioni, il Premio fa dunque il suo debutto anche in Valle Camonica e Val Caffaro con il sostegno fondamentale di Edison e Intesa Sanpaolo. E la risposta del territorio è stata del tutto inaspettata: ben 105 sono state infatti le richieste di partecipazione al bando (presentate sul sito premio.costruiamoilfuturo.it) che si è chiuso il 31 gennaio scorso.

A dividersi i 36mila euro messi a disposizione grazie alla generosità dei partner dell’iniziativa sono state 22 realtà (in fondo al comunicato stampa si può trovare l’elenco completo diviso per categorie) i cui progetti sono stati selezionati da un Comitato d’onore composto da componenti scelti tra i soci della Fondazione, persone della società civile, rappresentanti dei partner del Premio, sponsor, media partner, patrocinatori e istituzioni che collaborano allo svolgimento del progetto.

CATEGORIA “SOCIALE”

Ad aggiudicarsi il premio maggiore, quello da 5.000 euro, all’interno della categoria “Sociale”, è stato l’oratorio della Parrocchia San Matteo di Angone, che ora potrà utilizzare il contributo per portare avanti alcune importanti opere di ristrutturazione e avviare la costruzione di un campo sportivo in materiale sintetico.

I secondi contributi più rilevanti, da 2.500 euro, sempre per la categoria “Sociale”, sono andati invece a due associazioni che si impegnano su fronti diversi ma ugualmente meritori. La prima è Dieci, un’associazione nata nel 2015 a seguito di una terribile storia di violenza familiare. Questa realtà cerca ora di sostenere le famiglie in difficoltà, in particolare modo i bambini e le donne vittime di ogni forma di brutalità, realizzando progetti all’interno di scuole, oratori e luoghi di aggregazione giovanile.

La seconda è A.N.D.O.S. di Vallecamonica – Sebino. L’obiettivo di questo comitato locale dell’Associazione nazionale delle donne operate al seno è l’acquisto di uno strumento dotato di una tecnologia particolarmente sofisticata che permette l’individuazione dei tumori con un elevato livello di precisione, consentendo interventi estremamente mirati che possono procurare minori danni estetici ai pazienti.

CATEGORIE “SPORT” E “CULTURA”

Le altre due categorie premiate sono state “Sport” e “Cultura”. Per la prima, il contributo maggiore, da tremila euro, è andato alla Parrocchia San Salvatore di Breno, che li utilizzerà per ristrutturare il proprio campo da calcio in materiale sintetico. I premi da 2.500 euro sono stati attribuiti ad Aquila F.C. di Artogne, che potrà ora procedere alla sostituzione della sua caldaia principale, e al Gruppo Sportivo Sonico, che avvierà la ristrutturazione delle tribune del campo e procederà con la ristrutturazione di alcuni locali.

Per quanto riguarda invece la seconda categoria, “Cultura”, il premio maggiore da duemila euro è stato attribuito ad Amici della Chiesa di San Valentino, di Erbanno, per contribuire al progetto di ristrutturazione del tetto approvato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali.

PREMI SPECIALI AI VOLONTARI

I riconoscimenti non sono però andati soltanto alle società. Due medaglie d’oro speciali sono state infatti attribuite a volontari che si sono distinti per impegno, generosità e attenzione. La prima premiata è Adriana Botticchio, del Centro Accoglienza e Ascolto Caritas Darfo. In questa struttura da 30 anni, grazie a circa 200 volontari come la stessa Adriana, si cerca di dare una mano alle persone più in difficoltà attraverso a un Centro di Ascolto (che distribuisce ogni giorno alimenti, vestiti e mobili agli indigenti), un dormitorio, una comunità alloggio e uno stabile con appartamenti che vengono locati in housing sociale.

Il secondo premiato è il dottor Mario Conti, che ha dato vita nel 2021 allo splendido Progetto “Ecografie Altipiano”, attraverso il quale vengono effettuati esami ecografici a titolo gratuito da parte dello stesso dottore Conti, specialista in medicina interna, ora in pensione, con il supporto di dieci infermieri volontari. A beneficiare della generosità di questo progetto sono i cittadini di quattro comuni dell’Altipiano: Lozio, Malegno, Borno e Ossimo.

La fondazione Costruiamo il Futuro pone però da sempre una particolare attenzione per le nuove generazioni. Per questo motivo è stato deciso di istituire un premio speciale, rappresentato da una bicicletta, per un giovane volontario del territorio. Ad aggiudicarselo è stata Camilla Feriti, 26 anni, impegnata nell’Associazione Assolo di Berzo Inferiore, che dal 2012 si occupa di sostenere le persone che presentano disturbi specifici nell’apprendimento. Camilla ha contribuito a far crescere questa realtà, che oggi conta 30 volontari e dà una mano a circa 600 ragazzi, assieme alla sua famiglia.

MAURIZIO LUPI: VOGLIAMO RAGGIUNGERE PIÙ ASSOCIAZIONI POSSIBILI

“È una splendida soddisfazione aver portato il Premio Costruiamo il Futuro anche in Valcamonica e Val Caffaro – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Dal 2003 stiamo cercando di ampliare costantemente il perimetro di azione del Premio per raggiungere più associazioni possibili. Vogliamo essere un ponte che avvicina le aziende che desiderano rendersi utili e le associazioni locali di piccole e piccolissime dimensioni che faticano a entrare nei circuiti di solidarietà. Queste realtà locali meritano attenzione e rispetto perché ogni giorno dell’anno danno una risposta concreta ai bisogni manifestati dal territorio; spesso dalla sua parte più fragile. Oggi abbiamo premiato il 20% delle associazioni che hanno partecipato al bando: è una percentuale importante. La risposta straordinaria di entusiasmo e partecipazione che abbiamo ottenuto ci stimola a proseguire in questo percorso con ancora maggiore determinazione”.

DANIELE BELLINI (EDISON): PREMIO È STRUMENTO DI VICINANZA AL TERRITORIO

“È per noi un grande onore poter partecipare oggi alla premiazione della prima edizione de Il Premio Costruiamo il Futuro in Val Camonica e Valle del Caffaro – dichiara Daniele Bellini, responsabile Autorizzazioni e Grandi Concessioni, Territorio e Ambiente –. Essendo uno strumento concreto di vicinanza alle comunità, abbiamo voluto dare il nostro supporto per l’avvio di tale percorso anche nei territori di queste due valli a noi care, offrendoci l’opportunità di essere utili a tante realtà sociali, sportive, culturali e ambientali, a conferma del nostro senso di responsabilità e della nostra attenzione verso le comunità che ospitano i nostri impianti da fonte rinnovabile”.

ANDREA LECCE (INTESA SANPAOLO): PICCOLE REALTÀ MOTORE DEL BENE COMUNE

“Promuovere e valorizzare le iniziative sociali che generano valore per le comunità – dichiara Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo –, in particolare attraverso lo sport e il recupero di luoghi di aggregazione come i campi sportivi nell’ambito della rigenerazione urbana, sono obiettivi che accomunano Intesa Sanpaolo e il premio Costruiamo il Futuro. La nostra attenzione al Terzo Settore si esprime anche nella vicinanza alle piccole e piccolissime realtà non profit che rappresentano il motore del bene comune”.

Il Premio Costruiamo il Futuro Speciale Edison per Valle Camonica e Val Caffaro – Prima edizione – ha il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio di Comunità Montana di Valle Camonica, Centro sportivo italiano – Comitato di Valle Camonica, CONI, Assocamuna – Associazione d’imprenditori. CSV e il sostegno di Edison, Intesa Sanpaolo.

ELENCO COMPLETO PREMIATI

PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO – CATEGORIA SOCIALE

1) Oratorio Parrocchia San Matteo – Angone – 5.000 euro;

2) Associazione Dieci – Ono San Pietro – 2.500 euro;

3) Comitato A.N.D.O.S. di Vallecamonica – Sebino – Esine – 2.500 euro;

4) Associazione Oltrecasa – Borno – 1.000 euro;

5) Anffas di Vallecamonica – Breno – 1.000 euro;

6) Associazione Nazionale Alpini – Sezione Vallecamonica – Breno – 1.000 euro;

7) Caritas Parrocchiale Gratacasalo – Pisogne – 1.000 euro;

8) Associazione Il Rododendro – Gruppo Anziani Bagolino – Bagolino – 1.000 euro;

9) Alleanza per la Salute Mentale di Vallecamonica – Bienno – 1.000 euro;

10) Asilo Infantile di Darfo – Darfo Boario Terme – 1.000 euro.

PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO – CATEGORIA SPORT

1) Parrocchia San Salvatore – Breno – 3.000 euro;

2) Aquila F.C. – Artogne – 2.500 euro;

3) Gruppo Sportivo Sonico – Sonico – 2.500 euro;

4) Polisportiva Disabili Valcamonica – Breno – 1.000 euro;

5) SS Bagolino – Bagolino – 1.000 euro;

6) Rugby Valle Camonica – Bienno – 1.000 euro;

7) Movida – Artogne – 1.000 euro;

8) Atletica Vallecamonica – Darfo Boario Terme – 1.000 euro.

PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO – CATEGORIA CULTURA

1) Amici Chiesa di San Valentino – Erbanno – 2.000;

2) Gruppo Musicale Bandistico S. Lorenzo – Sonico – 2.000;

3) Codadilana – Malonno – 1.000;

4) Associazione Culturale SpazioFatato – Vezza D’Oglio – 1.000.

MEDAGLIE D’ORO AI VOLONTARI

1) Adriana Botticchio – Centro Accoglienza e Ascolto;

2) Dottor Mario Conti e infermieri del suo team – Progetto Ecografie Altipiano.

PREMIO VOLONTARIA GIOVANE

1) Camilla Feriti – Associazione Assolo.