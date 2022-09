Fondata sul lavoro: seconda giornata di incontri a Rogno

sabato, 10 settembre 2022

Rogno – Seconda giornata delle kermesse “Fondata sul lavoro“, tre giorni di dibattiti, mostre, libri, musica ed enogastronomia. Ieri nella zona Laghetto di Rogno (Bergamo) ha preso avvio la manifestazione con il saluto del sindaco Cristian Molinari e gli interventi di Barbara Distaso, segretaria generale Cgil Brescia, e il dibattito con Luca Lombroso (Metereologo Ampro), Luigi Giove (Segretario organizzativo Cgil nazionale), Sergio Maggioni (Sound Artist) e Giovanni Mori (Friday For Future Brescia) su “Giustizia climatica e lavoro”.

Grande partecipazione da parte di giovani, lavoratori e anche pensionati ai vari dibattiti, in particolare il convegno di ieri sera su “Lavoro dignitoso per tutti” con Patricia Lupi della Segreteria Fiom Lombardia e gli interventi di Michele De Palma (Segretario Nazionale Fiom Cgil), Bruno Cartosio (Professore di Storia dell’America del Nord Univerità di Bergamo), Romina Perni (Assegnista di ricerca di Scienze Politiche Università di Perugia), Davide Serafin (Saggista ed attivista politico). L’incontro è stato moderato da Paola Cominelli. In serata stand gastronomico e musica, con il tributo ai Blues Borthers.

Oggi, sabato 10 settembre, con inizio alle 10, dibattito su PNRR, legalità, qualità e sicurezza sul lavoro, con gli interventi di Alessandro Genovesi (Segretario Nazionale Fillea Cgil), Massimo Angelo Deldossi (Presidente Ance Brescia e Vice presidente Ance Nazionale), Alessandro Bonomelli (presidente Comunità Montana di Valle Camonica). L’incontro sarà moderato da Giampiero Rossi. Alle 13 pranzo sociale e nel pomeriggio, dalle 17:30, un dibattito sulla sostenibilità moderato da Giuseppe Arrighetti.

Nella giornata di chiusura – domenica 11 settembre – sarà ospite Luca Bottura, giornalista, autore satirico, conduttore radiofonico, che riunirà i rappresentanti delle associazioni aderenti al progetto Casa delle Associazioni di Boario e Lovere, progetto al quale verranno devoluti i fondi raccolti.