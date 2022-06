Folgaria, seggiovia Francolini: presentazione studio per la riqualificazione

domenica, 19 giugno 2022

Folgaria – La Comunità di Folgaria (Trento) si riunisce per la presentazione dello studio per la riqualificazione della seggiovia Francolini. Martedì 21 giugno – alle 20:30 – presso il Palasport, il Comune di Folgaria, Apt Alpe Cimbra e FolgariSki incontreranno i cittadini.

Nel corso dell’inverno 2021-2022 il Comune di Folgaria, la società FolgariaSki e l’Azienda per il Turismo dell’Alpe Cimbra hanno avviato un’iniziativa di analisi, ascolto e studio rivolta ai principali stakeholders collegati al territorio. Le iniziative adottate sono state molteplici: interviste agli amministratori pubblici e incontri con gli imprenditori, sondaggi e questionari a residenti e ospiti, studio dei competitor e del posizionamento della località.

L’obiettivo era quello di partire da una larga verifica in campo turistico dell’opinione e delle proposte della Comunità, affiancate da un serio approfondimento tecnico affidato a professionisti di settore per comporre uno studio-progetto finalizzato all’indirizzo delle politiche di sviluppo turistico e impiantistico dei prossimi 10 anni.

Martedì 21 giugno alle 20:30 presso la sala 350 al Palasport di Folgaria, come svelato dal sindaco Michael Rech (nella foto), sarà quindi presentato alla popolazione il risultato di questo lavoro con rilievo particolare per l’illustrazione dell’esito dei 600 questionari raccolti tra i residenti, della proposta per la riqualificazione della Francolini e della proiezione finanziaria della società impianti nei prossimi vent’anni. La serata prevederà al termine della presentazione un largo spazio per le domande e il dibattito.