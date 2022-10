Folgaria, ordinanza del sindaco Rech: luci spente di notte

sabato, 15 ottobre 2022

Folgaria (Trento) – Luci spente di notte. Il sindaco di Folgaria (Trento), Michael Rech (nella foto) con una specifica ordinanza ha disposto lo spegnimento dell’illuminazione pubblica comunale dalle 24 alle 6. Sono 1800 i punti luce comunali distribuiti sul territorio con un percentuale di lampade LED del 30% (in crescita costante), 60% sodio alta pressione, 10% altro.

Nel primo semestre 2022 il Comune di Folgaria – come ricorda il primo cittadino – il Comune di Folgaria ha speso di elettricità per l’illuminazione pubblica euro 140.892 mentre per lo stesso semestre nel 2021 euro 79.323. Rispetto ad un costo medio annuo storico di circa 160.000 euro per corrente per la pubblica illuminazione, si prevede di chiudere il 2022 con un costo complessivo di circa 300.000 euro.

Il Comune di Folgaria è il secondo per consumo di energia elettrica della Provincia Autonoma di Trento. Gran parte di questo consumo è dovuto al pompaggio dell’acquedotto comunale e intercomunale che da solo rappresenta l’80% del consumo elettrico annuo del comune di Folgaria (8 milioni di KWh). La decisione dell’Amministrazione comunale va in direzione be precisa: contenere i costi energetici.