Folgaria Magnifica Comunità: bando PNRR del Comune sulla valorizzazione della residenzialità

mercoledì, 16 marzo 2022

Folgaria – Il Comune di Folgaria (Trento) ha aderito, presentando un articolato progetto, al bando PNRR nell’ambito della missione 1 (digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo), componente M1C3 – Turismo e cultura 4.0, Investimento 2.1: Attrattività dei borghi.

Il bando è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

Gli interventi ammessi al finanziamento devono dare nuova linfa al tessuto socioeconomico di questi luoghi attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme all’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio.

Con il progetto “Folgaria Magnifica Comunità”, l’Amministrazione comunale ha intesto proporre la valorizzazione dei fattori che supportano la residenzialità in tutto il territorio, coniugandoli con gli aspetti turistici e ricettivi, soprattutto per la fascia di utenti interessata al turismo slow ed eco-friendly. Il filo conduttore dei diversi interventi inseriti nel progetto è la convinzione di dover garantire su tutto il territorio comunale condizioni di alta qualità degli spazi urbani e dei servizi pubblici, nel tentativo di superare impostazioni datate e metodi ormai non competitivi. Attenzione particolare per i giovani e le famiglie.

Gli interventi:

• NOSELLARI: Centro civico e Scuola dell’infanzia. Attivazione del servizio 0-6 anni;

• MEZZOMONTE: recupero dell’Ex Mulino Rella: creazione di spazio residenzialità temporanea per artisti e servizi complementari per la gestione del sito culturale;

• FOLGARIA: Cinema Teatro “Paradiso”, nella sala del sottotetto creazione di un hub per il co-working e smart working;

• FOLGARIA: nuovi allestimenti presso la Biblioteca Civica – Casa della Cultura;

• FOLGARIA: riqualificazione spazi esterni Casa della Cultura e Cinema Teatro;

• FOLGARIA: riqualificazione di P.zza San Lorenzo e di via Roma;

• SERRADA: riqualificazione di P.zza Dama;

• MEZZOMONTE: Centro civico, eliminazione barriere architettoniche e riqualificazioni spazi esistenti;

• SAN SEBASTIANO: ri-funzionalizzazione degli spazi dell’edificio ex scuole elementari per la residenza delle giovani coppie, dei lavoratori e per le attività culturali e ricreative;

• FOLGARIA-COSTA. Realizzazione di un corridoio Verde da Via E. Colpi a Maso Spilzi;

• COSTA: implementazione degli spazi esterni del Centro Civico per la realizzazione di un Kindergarten-baby park;FRAZIONE NOSELLARI: realizzazione centro accoglienza dell’Albergo diffuso di Nosellari presso la Ex Canonica;

• FRAZIONE SAN SEBASTIANO: recupero funzionale del piano terra e degli spazi esterni del Centro civico;

• FOLGARIA: recupero spazi esistenti del palaghiaccio per la realizzazione di un centro giovani;

• TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE Attivazione di un sistema di trasporto pubblico a chiamata, elastibus;

INTERVENTI INSERITI NEL PIANO MA INTERAMENTE FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE:

• GUARDIA: implementazione degli spazi esterni del centro civico e attivazione di un bar;

• CARBONARE: realizzazione di un Acropark e di due nuovi parcheggi (intervento pubblico-privato;

“L’ottenimento del finanziamento PNRR potrà consentire l’avvio delle progettualità inserite nel piano “Folgaria Magnifica Comunità” ma sarà comunque necessario l’apporto di risorse proprie del Comune. Per questo motivo lo sforzo progettuale di questi mesi finalizzato alla partecipazione ai bandi PNRR, a prescindere dall’ottenimento dei finanziamenti, rappresenta un investimento nella pianificazione strategica che guiderà l’operato dell’Amministrazione per i prossimi tre anni di mandato”, commenta il sindaco Michael Rech..