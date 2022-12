Fisioterapisti: al via il nuovo Ordine Professionale

giovedì, 15 dicembre 2022

Brescia – Nasce oggi 15 dicembre l’Ordine professionale dei fisioterapisti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 183 firmato dal ministro Roberto Speranza ed annunciato l’8 settembre scorso in occasione della Giornata mondiale della fisioterapia, si segna infatti l’effettiva istituzione dell’Ordine professionale dei Fisioterapisti e della relativa Federazione degli Ordini.

“I fisioterapisti italiani finalmente avranno un Ordine in cui riconoscersi, confrontarsi e trovare nuovi spunti e stimoli per rendere la professione sempre più determinante e con un chiaro valore aggiunto per il sistema salute – commenta Annamaria Roversi, presidente dell’Albo dei fisioterapisti di Brescia -. Per anni abbiamo fatto parte dell’Ordine delle Professioni sanitarie TSRM-PSTRP, oggi, finalmente ci sono le condizioni per la nascita di un nuovo Ordine strutturato che ci rappresenti sia nel panorama nazionale sia in quello locale”.

Nascono ufficialmente gli “Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista” su base territoriale e la “Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista” a livello nazionale. Una nuova casa per i circa 70 mila fisioterapisti italiani e un riconoscimento del ruolo importante di questa professione sanitaria, punto di riferimento nell’ambito della riabilitazione.

“Quella di avere un Ordine proprio è un sogno di generazioni di Fisioterapisti che oggi finalmente si avvera – commenta Gianni Melotti, commissario dell’Albo dei fisioterapisti di Brescia –. Una grande novità riguarderà in particolare la nascita dell’Ordine di Brescia e Mantova che rappresenterà più di duemila professionisti, frutto della fusione a livello interprovinciale di due importanti territori. A livello locale, in un primo momento, avremo una fase commissariale che dovrà portare la professione al voto per eleggere il primo Consiglio Direttivo dell’Ordine di Brescia e Mantova e il proprio Presidente. Successivamente i Presidenti degli Ordini Territoriali saranno chiamati ad eleggere i membri della Federazione Nazionale completando così l’architettura del sistema ordinistico”.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che si dovranno affrontare per dar corpo sia all’Ordine locale che nazionale, ma siamo altrettanto sicuri che ogni Fisioterapista non potrà che vedere, in questa occasione storica, una possibilità di affermazione della nostra Professione – continua Annamaria Roversi -. Finalmente potremo agire, in prima persona e in accordo con gli altri Ordini, sulle politiche sanitarie regionali e nazionali e, altra novità storica, un Fisioterapista potrà far parte del Consiglio Superiore di Sanità. La prossima piena operatività della struttura ordinistica nazionale e territoriale consentirà di mettere a frutto tutta la capacità, l’impegno, la passione dei fisioterapisti nel sistema salute, nel rapporto che lega il professionista ai pazienti, nella crescita professionale e culturale della professione. Un ringraziamento doveroso va al Ministero della Salute, in particolare alla Direzione Generale delle professioni sanitarie, per la sapiente e capace guida durante il percorso istitutivo. Voglio ringraziare Luigi Peroni, presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Brescia per essere stato sempre presente in questi anni. Gli siamo grati per il cammino di crescita che la grande palestra comune ci ha consentito di compiere in questi anni di lavoro condiviso all’interno dell’Ordine multi-albo delle Professioni Sanitarie, e garantiamo la volontà di proseguire nella collaborazione istituzionale su temi comuni nell’interesse dei pazienti e delle loro famiglie”.